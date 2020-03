Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"accbd475-ae5a-48d3-929e-2df6523a99a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két férfiról kollégájuk készített fényképet.","shortLead":"A két férfiról kollégájuk készített fényképet.","id":"20200327_koronavirus_jarvany_izrael_ima_mentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=accbd475-ae5a-48d3-929e-2df6523a99a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f5dbc-2921-487d-b2ae-50b604eaa318","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_jarvany_izrael_ima_mentok","timestamp":"2020. március. 27. 15:27","title":"Az összefogás szimbóluma lett a fotó az egyszerre imádkozó muszlim és zsidó mentőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 30. az új határidő.","shortLead":"Április 30. az új határidő.","id":"20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9051e-1221-40c5-b667-4b0a7e8acb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","timestamp":"2020. március. 26. 09:31","title":"Tovább lehet díjmentesen visszaváltani a nemzetközi jegyeket a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem világos, hogyan lehetne több százezer embert távol tartani az utaktól, és messze nem biztos, hogy nézők nélküli lesz a Tour de France, de az ötlet már megszületett.","shortLead":"Nem világos, hogyan lehetne több százezer embert távol tartani az utaktól, és messze nem biztos, hogy nézők nélküli...","id":"20200326_Nezok_nelkul_Tour_de_France_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd6c687-f261-4c77-8c30-bda04ae02507","keywords":null,"link":"/sport/20200326_Nezok_nelkul_Tour_de_France_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:42","title":"Nézők nélküli Tour de France ötletét dobta be a francia sportminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dff9ad9-f4f5-467c-a52c-8d2c4e3a8cf8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De nagy a forgalom a kórházakban.","shortLead":"De nagy a forgalom a kórházakban.","id":"20200326_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dff9ad9-f4f5-467c-a52c-8d2c4e3a8cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf2c51f-7b34-4495-a9f1-666e484c93fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 26. 11:19","title":"Operatív törzs: Sikerült lassítani a vírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma.","shortLead":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért...","id":"20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2849fca4-ac1c-475f-a026-e8c1ba6efd06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 14:27","title":"Soha ennyien nem kértek még munkanélküli segélyt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2f3a06-ff4a-4b85-893d-392912dba0f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengerszint felett legmagasabban élő emlősre, egy egérfajra bukkantak kutatók az Andokban fekvő Llullaillaco rétegvulkán csúcsán.","shortLead":"A tengerszint felett legmagasabban élő emlősre, egy egérfajra bukkantak kutatók az Andokban fekvő Llullaillaco...","id":"20200326_llullaillaco_vulkan_eger_phyllotis_xanthopygus_rupestris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2f3a06-ff4a-4b85-893d-392912dba0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6927a88d-26ba-465f-808a-95f5c1cfbca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_llullaillaco_vulkan_eger_phyllotis_xanthopygus_rupestris","timestamp":"2020. március. 26. 09:03","title":"6600 méter magasan lakik ez az egér, és köszöni, –25 Celsius-fokban is elvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől a Mátrai Erőmű 73 százalékát. Két évvel korábban Mészárosék 5,9 milliárdot fizettek ezért a részesedésért, igaz azóta az erőmű gazdagabb lett egy biomassza üzemmel.","shortLead":"Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől...","id":"20200326_A_GVH_nem_vizsgalhatja_hogy_az_allam_17_milliardert_megvette_Meszaros_eromuvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d42959d-c620-4ac3-a4f3-d41a399a7cdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_A_GVH_nem_vizsgalhatja_hogy_az_allam_17_milliardert_megvette_Meszaros_eromuvet","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"A GVH nem vizsgálhatja, hogy az állam 17 milliárdért megvette Mészáros erőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b053236c-85b4-4d92-89b9-25c33413e4e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb céget alapított a volt rendészeti államtitkár, aki a rendszerváltás előtti titkosszolgálatoknál is belügyi vezető volt, és a mai napig Pintér Sándor belügyminiszter bizalmasa. ","shortLead":"Újabb céget alapított a volt rendészeti államtitkár, aki a rendszerváltás előtti titkosszolgálatoknál is belügyi vezető...","id":"202013_ecs_consulting_services_tasnadi_megallithatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b053236c-85b4-4d92-89b9-25c33413e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65236e00-7599-4771-a1fa-f2380010d345","keywords":null,"link":"/360/202013_ecs_consulting_services_tasnadi_megallithatatlan","timestamp":"2020. március. 26. 15:45","title":"Tasnádi megállíthatatlan: még egy cége lett Pintér volt államtitkárának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]