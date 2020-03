Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn kéne azt tartani. A koronavírus-járvány miatt több ország is lépett a héten: Magyarországon szombattól jön a kijárási korlátozás, Romániában a hét közepén korlátozták jelentősen az idősek mozgását. Hollandiában is felül kellett vizsgálni a korábbi szabályokat, mert a jó idő miatt egyre többen mentek az utcára.

Április 15-ig meghosszabbítják a koronavírus miatti kijárási tilalmat Franciaországban – ezt péntek este jelentette be Edouard Philippe miniszterelnök, aki utalt arra, ezt az időszakot tovább tolhatják. A két hete meghozott intézkedéseken viszont nem változtatott. Továbbra sem lehet szabadtéren gyülekezni, tiltottak a családi és baráti találkozók, még a parkokban vagy az utcán sem szabad barátokkal találkozni. Orvoshoz, munkába, élelmiszerért és gyógyszerét menni természetesen lehet, ahogy kültéren sportolni is. Szakemberek korábban azt mondták, minimum április végéig kellene fenntartani a korlátozást, amit csak akkor lehet feloldani, ha az ellátórendszer felkészült az emberek tömeges szűrésére. A rendőrszakszervezetek közben azzal fenyegetnek, egészségügyi maszk hiányában felfüggesztik a kijárási korlátozások betartásának ellenőrzését.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel jelentette be a kijárási korlátozást, a héten több ország is szigorított:

Romániában március 25-étől vezették be az egész napos kijárási tilalmat (ezzel a korábbi korlátozásokat szigorították), onnantól csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknek munkájuk, gyógykezelésük, rászoruló hozzátartozójuk ellátása, vagy a legszükségesebb árucikkek beszerzése miatt ez elkerülhetetlen. Minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre kiállított nyilatkozatot kell felmutatni a lakás elhagyására magyarázatot kérő rendfenntartóknak. A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára korlátozták a kijárást, 11 és 13 óra között lehetnek az utcán, kivéve, ha dolgozni mennek vagy rászorulókról gondoskodnak. A rendfenntartásba a katonaság is besegít.

Koszovóban 10 és 16, valamint 20 és hajnali 6 óra között vezettek be kijárási tilalmat március 24-én. Észak-Macedóniában is szigorítottak aznap a kijárási tilalmon: megtiltották a 67 éven felülieknek, hogy 5 és 11 óra között az utcára lépjenek, míg a 18 éven aluliak nem hagyhatják el otthonaikat 12 és 21 óra között. 21 és 5 óra között pedig általános kijárási tilalom van érvényben. Az országban vasárnap 114-ről 136 növekedett a fertőzöttek száma, a betegség szövődményeibe eddig ketten haltak bele.

Nagy-Britannia március 23-án vezetett be szigorú korlátozásokat azonnali hatállyal. Az emberek itt is csak a legszükségesebb esetekben mozdulhatnak ki, a lehető legritkábban. Munkába csak akkor járhatnak, ha nem tudnak otthonról dolgozni. Rászorulót ápolni természetesen szabad. A nem alapvető fontosságú – például elektronikai vagy ruházati – cikkeket árusító üzleteket bezáratták, naponta egy szabadtéri testedzést – sétát, futást, biciklizést – engedélyeztek, de csak egyedül vagy az egy háztartásban élőkkel. A játszótereket, a szabadtéri edzőpályákat, a könyvtárakat és a vallási intézményeket bezárták, nem tarthatók esküvők, keresztelők és egyéb ceremoniális társadalmi rendezvények, kivéve a temetéseket. A szabályokat megszegőket büntetik, az intézkedést a bevezetés után három héttel vizsgálják felül. Az iskolákat napokkal korábban bezárták ott is, ahogy Romániában is.

Közösségi távolságtartásra figyelmeztető jelzőcsíkok egy londoni áruház padlóján © MTI / EPA / Andy Rain

A holland kormány március 23-án június elsejéig hosszabbította meg a közösségi összejövetelek, rendezvények tilalmát, és jelentős – 400-tól 4000 euróig terjedő – pénzbüntetést helyezett kilátásba a tilalmat megszegők számára. Idén elmaradnak az érettségi vizsgák is. Bezárták a marihuánát kínáló coffee shopokat, az éttermeket, a sportklubokat, az iskolákat, a szaunákat, szexklubokat és a sportiskolákat is, miután a tavaszias időben a kirándulóhelyek és parkok megteltek emberekkel annak ellenére, hogy már korábban elrendelték, a kint lévő emberek tartsanak egymástól másfél méter távolságot.

Németországban március 22-én vasárnap országszerte megtiltották, hogy két főnél több ember találkozzon – a családok, együtt élők kivételével. Ekkor 23 900 emberről tudták, hogy fertőzött. Az éttermek, amik korábban még fogadhattak vendégeket, ha elég távol ültek, már csak házhoz szállítást vállalhatnak, és elvitelre adhatnak ki ételeket. Minden egyéb üzletnek, amik a korábbi korlátozásokkor még nyitva maradhattak – mint a fodrászüzletek, tetoválószalonok, masszázs-stúdiók, az újabb szigorítás után le kellett húzni a redőnyt. Négy tartományban – Szász-, Alsó-Szász- és Bajorországban, Mecklenburg-Elő-Pomerániában a barkácsáruházakat kertészeti árudákat is bezáratták.

Előzőleg több szövetségi állam is kijárási korlátozásokat vezetett be, elsőként a bajorok, ahol már március 20-tól csak dolgozni, orvoshoz, gyógyszertárba és élelmiszerboltba volt szabad elmenni, illetve sétálni, kutyát sétáltatni és sportolni, de csakis egyedül vagy a legszűkebb családi körben. Tilos lett a csoportos összejövetel is. A tartományban ekkor 2000 volt a regisztrált megbetegedések száma. A kórházakban, rehabilitációs intézetekben, idősotthonokban és fogyatékkal élőket gondozó otthonokban kevés kivételtől eltekintve látogatási tilalom lépett életbe. A haldoklókat továbbra is meglátogathatják a legközelebbi hozzátartozók, látogathatók a gyermekosztályok is, és az apák meglátogathatják újszülött gyermeküket.

Elnéptelenedett utca Drezda belvárosában © MTI / EPA / Filip Singer

Németország az első korlátozó intézkedéseivel bezáratta a napközbeni gyermekellátó és oktatási intézményeket. Lehúzták a redőnyt az edzőtermektől a templomokig, a szórakozóhelyektől a múzeumokig szinte mindenütt, kivéve az élet fenntartásához szükséges üzleteket. Később az emberek felelőtlen viselkedése miatt szigorítottak a közterületi gyülekezés szabályain, mert például fiatalok koronapartikat szerveztek. A Saar-vidéken is az elsők között vezettek be emiatt szigorú kijárási korlátozásokat.

Szlovénia és Horvátország szinte egyszerre szigorított. Előbbi országban március 19. éjféltől csak munkába, élelmiszerért vagy gyógyszerért lehet kimozdulni otthonról, a szabályszegőket 400 eurós (átszámítva 143 ezer forintos) pénzbüntetéssel sújthatják. Pár nappal korábban leállították a tömegközlekedést, bezárták a repteret, és az öt főnél nagyobb összejöveteleket megtiltották. Horvátországban részleges boltzár lépett életbe, bezárták a piacokat és az azok környékén működő üzleteket. Betiltották a nyilvános rendezvényeket, valamint lezárták a határokat a külföldiek előtt.

Szerbiában március 18. szerdától él az éjszakai kijárási tilalom. Ennek értelmében este 8 és reggel 5 óra között csak a hatósági személyek, valamint azok tartózkodhatnak az utcán, akik munkába mennek, illetve onnan jönnek. A 65 év felettiek egyáltalán nem léphetnek ki az utcára, nappal sem. A tilalom megszegése bűnvádi feljelentést von maga után. A postahivatalok munkaidejét lerövidítették, a hivatali ügyintézés szinte teljesen leállt.

© MTI / AP / Daniel Cole

A belga kormány március 17-én este vezetett be kijárási korlátozásokat. Szerda déltől kezdődően a gyógyszertárak, bankok és posták kivételével minden olyan üzletet, amely nem nyújt létfontosságú szolgáltatást, bezárattak. Itt nincs kijárási tilalom, de az embereket otthonmaradásra kérik. Ha ki akarnak menni a szabad levegőre, azt nem tiltották meg, de csakis egyedül vagy közvetlen családtagokkal szabad. Az intézkedés végrehajtásáért a rendőrség felel.

Ausztriában március 16-án vezettek be jelentős közterületi korlátozásokat: ötnél többen tilos összegyűlni, bezáratták az éttermeket is. Az emberek lakásaikat kizárólag akkor hagyhatják el, ha otthonról nem végezhető munkába igyekeznek, vagy élelmiszert vásárolnak. Aki nagyon ki akar menni, az megteheti, de csakis egyedül vagy a vele egy fedél alatt élőkkel közösen. Az ország egyes helyein szigorúbb intézkedéseket is bevezettek: vesztegzár alá helyezték Vorarlberg tartományban Arlberg régiót, miután egy 1500 fős településen öt koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak. Az intézkedés várhatóan április 3-ig tart. A területre senki sem léphet be, és senki nem is hagyhatja el (még az ott tartózkodó vendégek sem). A szintén ausztriai Tirol tartományt is vesztegzár alá helyezték, és kijárási tilalmat is elrendeltek. A helyi lakosok csak indokolt esetben hagyhatják el otthonukat. Itt jelent meg Ausztriában elsőként a koronavírus, amikor Tirol tartomány lezárták, itt már több mint 250 országszerte pedig 1000 megbetegedést regisztráltak.

Spanyolországban az olaszországihoz hasonló korlátozásokat vezettek be március 14-én este, 15 napra, majd 26-án április közepéig meghosszabbították. Otthonaikat csakis akkor hagyhatják el az emberek, ha élelmiszert vásárolni, munkába, kórházba, bankba, patikába, biztosítóhoz, trafikba, tisztítóba, benzinkútra vagy ápolásra szoruló hozzátartozóikhoz igyekeznek, vagy előre nem látható sürgős indokok miatt kénytelenek az utcára menni. Zárva vannak az iskolák és az egyetemek, az éttermek, a bárok, a hotelek és minden olyan üzlet, ahol nem létfontosságú árukat forgalmaznak. Amikor bevezették, már több mint 6200 fertőzöttről tudtak a spanyol hatóságok.

© AFP/NurPhoto/Juan Carlos Lucas

Olaszországban, amely az első gócpont volt Európában, már február 23-án vesztegzár alá helyezték a legsúlyosabban érintett Lombardia és Veneto tucatnyi önkormányzatát. Március 8-án az észak-olaszországi tartományokban, majd március 11-től az egész államban szigorú mozgáskorlátozást rendeltek el. Azóta több tartomány további szigorítást vezetett be: Lombardiában például felfüggesztették az építkezéseket, betiltották a szabadidős tevékenységeket, és 5000 euró (több mint 1,7 millió forint) bírságot szabtak ki az utcán engedély nélkül vagy csoportban tartózkodókra.

Az országos korlátozások azt jelentik, hogy az olaszok nyomós indok nélkül nem utazhatnak, a házból csak szükség esetén (bevásárlás, orvos) léphetnek ki. A rendezvényeket betiltották, a kereskedelmi egységek, vendéglátóhelyek bezártak, csak az alapvető fontosságú élelmiszereket, termékeket áruló kereskedők, valamint a bankok maradhattak nyitva. Az iskolákban és az egyetemeken felfüggesztették a tanítást.

Giuseppe Conte olasz kormányfő március 21-én éjjel újabb szigorításokat jelentett be: az országban ezentúl kizárólag a létfontosságú termékek előállítását és szolgáltatások nyújtását fogják biztosítani, minden másfajta termelési tevékenység leáll. Az egyelőre április 3-ig érvényes országos rendelkezés tulajdonképpen az ország ipari-gazdasági motorjának tartott észak-olaszországi térség teljes megbénítását jelenti. Minden hivatalt távmunkára állítanak át, de továbbra is biztosított a postai, a banki és a biztosítási szolgáltatás, valamint a tömegközlekedés. Nyitva maradnak a dohányboltok és az újságosstandok is.

Olaszországban eddig összesen 86 498 koronavírusos beteget regisztráltak, pénteken minden eddiginél többen, 919-en vesztették életüket, amivel az áldozatok száma 9134-re emelkedett.