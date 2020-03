Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvennék a betegek a helyiek elől a járvány elleni harcban szükséges forrásokat – mondta a floridai kormányzó, amikor megtiltotta, hogy egy holland üdülőhajó kikössön.","shortLead":"Elvennék a betegek a helyiek elől a járvány elleni harcban szükséges forrásokat – mondta a floridai kormányzó, amikor...","id":"20200331_hajo_florida_usa_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082f826e-ec68-4652-b2b2-0f9afc194a31","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_hajo_florida_usa_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:19","title":"Koronavírusos betegekkel és halottakkal a fedélzetén vesztegel egy hajó az amerikai partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint egy évtizede vizsgáló tesztlabor ezzel egy időben frissítette toplistáját is, a kínai gyártó újdonsága ugyanis minden más versenytársnál jobbnak bizonyult.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint...","id":"20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828246ae-3eb5-4bd1-8c12-921478f40337","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","timestamp":"2020. március. 31. 11:38","title":"Mindenkit letepert a Huawei, a P40 Prónak van a legjobb kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András polgármester teszteredménye hétfő délutánra készül el.","shortLead":"Dézsi Csaba András polgármester teszteredménye hétfő délutánra készül el.","id":"20200329_Koronavirus_gyor_jegyzo_dezsi_csaba_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035506a0-5e38-48fa-a85f-97de4c7aba86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_gyor_jegyzo_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2020. március. 29. 23:29","title":"Koronavírusos a győri jegyző, a polgármester is teszteltette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést tehetünk ez irányba. A cégek gyorsan átálltak a karanténhelyzetre, sőt van, amelyik ingyenes képzést indít, van, amelyik távsegítséget nyújt a pedagógusoknak a digitális átálláshoz.","shortLead":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést...","id":"20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6228b-712b-471b-a33e-a70f61790991","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","timestamp":"2020. március. 31. 20:00","title":"Mire vége a karanténnak, akár informatikusok is lehetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5699f21-6464-40db-8574-0a900097cb4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Desmond Morris most 32 világfelforgató pályatársa portréját írta meg.","shortLead":"Desmond Morris most 32 világfelforgató pályatársa portréját írta meg.","id":"202013_konyv__portrerajzok_betukbol_desmond_morris_szurrealistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5699f21-6464-40db-8574-0a900097cb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9908385b-4eb0-42c5-bc17-44be1b50268a","keywords":null,"link":"/360/202013_konyv__portrerajzok_betukbol_desmond_morris_szurrealistak","timestamp":"2020. március. 30. 16:00","title":"A filozófia és a pletyka mestere is a világhírű zoológus-szürrealista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924448e7-5045-4547-bdde-e5ccdf5e1312","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sorban állás nélkül, az otthoni fotel kényelméből. ","shortLead":"Sorban állás nélkül, az otthoni fotel kényelméből. ","id":"20200330_Virtualisan_bejarhatjuk_a_Magyar_Foldrajzi_Muzeumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=924448e7-5045-4547-bdde-e5ccdf5e1312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bb3b82-47e5-404e-a43d-0eaab41adbb9","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Virtualisan_bejarhatjuk_a_Magyar_Foldrajzi_Muzeumot","timestamp":"2020. március. 30. 15:16","title":"Virtuálisan bejárhatjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első magyar világbajnok tájfutó kerülhet be a Nemzet Sportolói közé Székely Éva halála után.","shortLead":"Az első magyar világbajnok tájfutó kerülhet be a Nemzet Sportolói közé Székely Éva halála után.","id":"20200331_Monspart_Sarolta_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f35bec1-e4e7-4d2a-bf9c-46dbed5bcea9","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Monspart_Sarolta_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2020. március. 31. 12:49","title":"Monspart Saroltát javasolja a Nemzet Sportolójának a társaság tizenegy többi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A panamai kormány szerint ezzel is csökkenthető a fertőzés terjedése.","shortLead":"A panamai kormány szerint ezzel is csökkenthető a fertőzés terjedése.","id":"20200331_panama_koronavirus_jarvany_ferfiak_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325890ed-a129-41db-a32a-a05584d19162","keywords":null,"link":"/elet/20200331_panama_koronavirus_jarvany_ferfiak_nok","timestamp":"2020. március. 31. 14:16","title":"Panamában nem mehetnek ugyanazon a napon az utcára a férfiak és a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]