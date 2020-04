Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet az USA-ban.","shortLead":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet...","id":"20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bf3f0-6698-4a29-8471-bb90d8b2b2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","timestamp":"2020. április. 01. 08:07","title":"Trump minden értelemben megbukott Chelsea Clinton szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító javaslat is megérkezett.","shortLead":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító...","id":"20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a706a08c-b671-44bd-ade8-ed0b4cc6ad06","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","timestamp":"2020. április. 02. 16:29","title":"Gulyás Gergely benyújtotta a módosítót, nem veszik el a polgármesterek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a23a5e-7d34-42a6-84c4-4a931924d928","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mára járványközponttá alakult Budai Egészségközpont dolgozói olyan arcpajzsokat viselnek, amiket egy magyar startup tervei alapján készítettek. Közben máshol is nyomtatott eszközökkel segítik az orvosokat.","shortLead":"A mára járványközponttá alakult Budai Egészségközpont dolgozói olyan arcpajzsokat viselnek, amiket egy magyar startup...","id":"20200401_budai_egeszsegkozpont_arcvedo_3d_nyomtatas_do3d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a23a5e-7d34-42a6-84c4-4a931924d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed300ef-91fb-45f8-b75e-19392f19a832","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_budai_egeszsegkozpont_arcvedo_3d_nyomtatas_do3d","timestamp":"2020. április. 01. 17:03","title":"Magyar startuppal együtt talált ki arcvédőket egy budapesti kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3513cfb6-b11d-4de3-9e16-e40fd507c064","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint ez a legnagyobb hazatérési akció Magyarország modern kori történetében.","shortLead":"A külügyminiszter szerint ez a legnagyobb hazatérési akció Magyarország modern kori történetében.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_szijjarto_peter_egyesult_allamok_kanada_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3513cfb6-b11d-4de3-9e16-e40fd507c064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed265eb0-f6de-4e48-b4c0-c5a8851191a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_szijjarto_peter_egyesult_allamok_kanada_mentes","timestamp":"2020. április. 02. 17:18","title":"240 magyart hoztak haza Észak-Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f127428-5170-4943-ae31-be29c694817b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet humanitárius katasztrófa fenyeget. A helyzet mára olyannyira tragikus a perzsa államban, hogy Teherán hitelkérelemmel fordult még a Nemzetközi Valutaalaphoz is, amelyben fő ellenségének, az Egyesült Államoknak vétójoga van.","shortLead":"Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet...","id":"20200401_Iran_virusgocpont_csapasok_sora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f127428-5170-4943-ae31-be29c694817b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66acb96b-c830-4ce6-a10d-505b4ec150e2","keywords":null,"link":"/360/20200401_Iran_virusgocpont_csapasok_sora","timestamp":"2020. április. 01. 11:00","title":"Iránban sem orvos irányítja a járványellenes harcot, a Forradalmi Gárdát vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","id":"20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dfe001-00dc-4f98-9822-d67560f796c5","keywords":null,"link":"/elet/20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","timestamp":"2020. április. 01. 15:38","title":"A zárkózott magyar nyugdíjasok még jobban magukra maradnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bceb64-9661-40b5-b7a7-521dad3cb38e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érési folyamatot sokszor úgy képzeljük el, mint egy növényt, amely egyszer csak kifejlődik a magból. Ez azonban sok szempontból egyáltalán nem így történik meg velünk. ","shortLead":"Az érési folyamatot sokszor úgy képzeljük el, mint egy növényt, amely egyszer csak kifejlődik a magból. Ez azonban sok...","id":"20200402_Felnottek_vagyunk_de_vajon_felnottkent_viselkedunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86bceb64-9661-40b5-b7a7-521dad3cb38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d38be29-b94b-4b1e-a3d8-0613b2f00da4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200402_Felnottek_vagyunk_de_vajon_felnottkent_viselkedunk","timestamp":"2020. április. 02. 13:15","title":"Felnőttek vagyunk, de vajon felnőttként viselkedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5afc28b-8885-4e59-bab7-ebdd374a6277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keményen küzdenek a frontvonalban dolgozók. ","shortLead":"Keményen küzdenek a frontvonalban dolgozók. ","id":"20200402_Garazs_sator_karanten_orvos_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5afc28b-8885-4e59-bab7-ebdd374a6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813703d9-a8b7-4c95-85ab-572c4c5a4909","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Garazs_sator_karanten_orvos_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 15:32","title":"A garázsban sátrazik egy kaliforniai orvos, hogy megvédje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]