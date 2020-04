Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is bevezetett a kormány.","shortLead":"A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is...","id":"20200401_Orban_a_kozbeszerzesi_szabalyok_alol_is_felmentest_adhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e723bf-385e-4a22-ad3a-57ba730236aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Orban_a_kozbeszerzesi_szabalyok_alol_is_felmentest_adhat","timestamp":"2020. április. 01. 17:04","title":"Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz sorsa.","shortLead":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz...","id":"20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afcc9f4-65e4-46cc-b195-ed0f4106d4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. április. 01. 18:11","title":"Tusk szerint a járvány után elszámolnak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b508e5-7ecd-4bd1-b9b0-096c86464ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kollekcióval frissítette játékosoknak tervezett laptopkínálatát az Asus. A masinák legérdekesebbje a Zephyrus Duo 15, amely a rendes panel mellé egy második, érintésérzékeny kijelzőt is kapott.","shortLead":"Új kollekcióval frissítette játékosoknak tervezett laptopkínálatát az Asus. A masinák legérdekesebbje a Zephyrus Duo...","id":"20200402_asus_rog_zephyrus_duo_15_gamer_laptop_ket_kijelzovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b508e5-7ecd-4bd1-b9b0-096c86464ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d109aa7a-bbb3-4083-b14f-f543f0877a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_asus_rog_zephyrus_duo_15_gamer_laptop_ket_kijelzovel","timestamp":"2020. április. 02. 19:03","title":"Két képernyője és bivaly ereje van az Asus új, 1,2 milliós laptopjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap alatt 29 ezer új esetet regisztráltak. ","shortLead":"Hivatalosan még mindig az európai országokban van a legtöbb fertőzött, az Egyesült Államokban azonban egyetlen nap...","id":"20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a2d3de-4a07-422d-8f2d-744b9bf9cde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_uj_fertozottek_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. április. 03. 10:15","title":"Nem látszik még a világjárvány vége: 80 ezer újabb fertőzés egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek” a kormány szerint. És tíz évig titkos is, ha elfogadják a kabinet javaslatát.","shortLead":"„A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek” a kormány szerint. És tíz évig titkos is, ha elfogadják...","id":"20200401_Tiz_evig_titkosak_lesznek_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e8733e-07e9-4c79-b8de-9fd061440780","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Tiz_evig_titkosak_lesznek_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratai","timestamp":"2020. április. 01. 14:38","title":"Tíz évig titkosak lesznek a Budapest–Belgrád vasútépítkezés iratai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudják hívni FaceTime-on keresztül az iOS operációs rendszer régebbi verzióját futtató iPhone-okat, iPadeket.","shortLead":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudják hívni FaceTime-on keresztül az iOS operációs rendszer régebbi verzióját...","id":"20200402_apple_facetime_hivas_hiba_ios134_regi_ios_9_verzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce2307-3cfb-4d0e-91f8-3c021dded223","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_apple_facetime_hivas_hiba_ios134_regi_ios_9_verzio","timestamp":"2020. április. 02. 16:33","title":"A lehető legrosszabbkor: problémát okoz a FaceTime-nál a legújabb iOS-frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","shortLead":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","id":"20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6ab82-f3b5-48ee-b15b-6025e323e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","timestamp":"2020. április. 02. 10:15","title":"Többen koronavírusosak a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fde0464-bee7-4f1f-8a8f-8f93883ab3dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A YouTube-on elérhető a nőNYUGAT, az Örkény Színház és a Thália Színház közös produkciója.","shortLead":"A YouTube-on elérhető a nőNYUGAT, az Örkény Színház és a Thália Színház közös produkciója.","id":"20200401_Amikor_a_nok_levalnak_a_ferfiakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fde0464-bee7-4f1f-8a8f-8f93883ab3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeb3a66-3015-438e-bcaf-3b7ab645f7b7","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Amikor_a_nok_levalnak_a_ferfiakrol","timestamp":"2020. április. 01. 13:08","title":"Amikor a nők leválnak a férfiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]