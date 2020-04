Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta.","shortLead":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének...","id":"20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b2bafe-c0b7-43b5-be36-390964423ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 03. 05:02","title":"Egy nap alatt 569 halott a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter.","id":"20200403_varga_judit_anyos_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814e20ab-1b5b-4c1f-ba94-a728b80805c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_varga_judit_anyos_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal","timestamp":"2020. április. 03. 09:36","title":"Varga Judit anyósa az Országos Bírósági Hivatal vezetésébe készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b558ea1-4f2a-4509-bf70-4da3f0eea245","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A lengyelországi születésű Krzysztof Wodiczko hadilábon áll az emlékművekkel. A feledésbe merült hősöknek állított, dísszé laposodott, jelentésüket és jelentőségüket vesztett köztéri szobrok újrahasznosításáról ismert művész legújabb munkája Manhattan egyik legszebb parkjában, a Vasalóház szomszédságában lévő Madison Square egyik szobrán látható, naplemente után.","shortLead":"A lengyelországi születésű Krzysztof Wodiczko hadilábon áll az emlékművekkel. A feledésbe merült hősöknek állított...","id":"20200403_Menekultugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b558ea1-4f2a-4509-bf70-4da3f0eea245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911e65f2-3a37-429e-aa9c-35f18d79e900","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200403_Menekultugy","timestamp":"2020. április. 03. 16:28","title":"Menekültügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","shortLead":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","id":"20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca6e8c6-d16e-4741-9aea-750f582e4aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","timestamp":"2020. április. 02. 17:46","title":"Az Aldi alaposan bevásárolt olasz tésztából, különvonatokkal viszik Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","shortLead":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435aac-33b0-4d3c-88be-7a99a47ae175","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 14:28","title":"Egy nap alatt 809 ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak a boltokba a járványtól tartva.","shortLead":"Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak...","id":"20200403_felvasarlas_kiskereskedelem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202bede-de80-4338-9956-969e98e34e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_felvasarlas_kiskereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 09:42","title":"Óriási rekord dőlt meg a magyar boltokban, ahogy beindult a felvásárlási láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269","c_author":"Tamás Ervin","category":"gazdasag","description":"Új szenvedélybetegség a karantén idején. ","shortLead":"Új szenvedélybetegség a karantén idején. ","id":"20200402_Tamas_Ervin_Holnap_ujra_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b7a876-13a6-4e38-9a61-cae6626a3744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Tamas_Ervin_Holnap_ujra_online","timestamp":"2020. április. 02. 16:45","title":"Tamás Ervin: Holnap újra online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni értük és a rászorultakért. Van, aki ellátmányt, van, aki vetett ágyat, van, aki új szemüveget ad.","shortLead":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni...","id":"202014_jo_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aa3fd7-36ec-4b8e-9c6a-664f595ad90b","keywords":null,"link":"/360/202014_jo_szolgalat","timestamp":"2020. április. 04. 15:00","title":"Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]