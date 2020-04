Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tizenhárom uniós tagország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tizenhárom uniós tagország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200402_Radar360_Dramai_lehet_a_gazdasagi_visszaeses_az_ingatlanpiac_is_befekezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89176595-e91f-4d27-bae8-0059a0326c65","keywords":null,"link":"/360/20200402_Radar360_Dramai_lehet_a_gazdasagi_visszaeses_az_ingatlanpiac_is_befekezett","timestamp":"2020. április. 02. 08:00","title":"Radar360: Drámai lehet a gazdasági visszaesés, az ingatlanpiac is befékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f939db-8bc6-4654-b65b-97fe5d7f4338","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Alig két hete a szombathelyi Styl ruhagyár védőmaszkok gyártásába kezdett. Ez annyira bevált nekik, hogy – miközben több más helyi vállalkozás a csőd szélére került – megtarthatták az összes alkalmazottukat, sőt növelniük kellett a kapacitást. Most naponta 20 ezer darabot képesek legyártani, amit azonnal értékesítenek is, elsősorban önkormányzatok részére, illetve adományba adnak kórházaknak. A maszkok mosható, fertőtleníthető textilből készülnek, de a napokban elkezdik a légszűrős maszkok fejlesztését. Riportunk Szombathelyről.","shortLead":"Alig két hete a szombathelyi Styl ruhagyár védőmaszkok gyártásába kezdett. Ez annyira bevált nekik, hogy – miközben...","id":"20200402_styl_maszkgyartas_szombathely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f939db-8bc6-4654-b65b-97fe5d7f4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613b917d-70c0-41ae-8173-af1eead091a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_styl_maszkgyartas_szombathely","timestamp":"2020. április. 02. 16:00","title":"Videó: A csődtől féltek, de a maszkgyártás megmentette őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202014_munka_hadanak_alepte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d9902-76a2-42ea-b708-c183f090d621","keywords":null,"link":"/itthon/202014_munka_hadanak_alepte","timestamp":"2020. április. 02. 09:50","title":"Nagy Gábor: Munka hadának a lépte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom videokonferenciás alkalmazás működését vizsgáló kiberbiztonsági kutatók szerint a program hibáit kihasználva lehetőség van a felhasználók windowsos belépési adatainak megszerzésére.","shortLead":"A Zoom videokonferenciás alkalmazás működését vizsgáló kiberbiztonsági kutatók szerint a program hibáit kihasználva...","id":"20200402_zoom_biztonsagi_res_windows_bejelentkezo_adat_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d0655-fe57-43a6-8e31-4b7dc27247c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_zoom_biztonsagi_res_windows_bejelentkezo_adat_adatszivargas","timestamp":"2020. április. 02. 08:33","title":"Windows-jelszavak lophatók a hirtelen népszerűvé vált Zoommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester további járatsűrítésekre utasította a Budapesti Közlekedési Központot.","shortLead":"A főpolgármester további járatsűrítésekre utasította a Budapesti Közlekedési Központot.","id":"20200402_koronavirus_karacsony_gergely_fopolgarmester_tomegkozlekedes_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a643bac-8a33-469c-b875-e01134e8eedc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_koronavirus_karacsony_gergely_fopolgarmester_tomegkozlekedes_bkk","timestamp":"2020. április. 02. 11:21","title":"Karácsony Gergely szerint még mindig gondok vannak a BKK menetrendjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbc6bad-d512-4da5-96a6-92b5685af8c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az egészségügyi dolgozók bántalmazását is szigorúan fogják büntetni.","shortLead":" Az egészségügyi dolgozók bántalmazását is szigorúan fogják büntetni.","id":"20200402_A_Fulopszigeteken_agyonlohetik_azt_aki_megszegi_a_korlatozasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cbc6bad-d512-4da5-96a6-92b5685af8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3190d3-fff7-4e15-bc70-f5d68a14427b","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_A_Fulopszigeteken_agyonlohetik_azt_aki_megszegi_a_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 02. 06:51","title":"A Fülöp-szigeteken agyonlőhetik azt, aki megszegi a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Leállított egy közbeszerzést a BKK a járvány miatt. Arra számítanak, az új kormányzati költségvetésből kevesebb pénz fog befolyni. ","shortLead":"Leállított egy közbeszerzést a BKK a járvány miatt. Arra számítanak, az új kormányzati költségvetésből kevesebb pénz...","id":"20200403_A_BKKnal_arra_szamitanak_a_kormany_kevesebb_penzt_fog_adni_a_fovarosi_tomegkozlekedesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19de2316-11c1-4ac6-b88a-b9e0743c3717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_A_BKKnal_arra_szamitanak_a_kormany_kevesebb_penzt_fog_adni_a_fovarosi_tomegkozlekedesre","timestamp":"2020. április. 03. 10:49","title":"A BKK-nál tízmilliárdos kieséssel számolnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","id":"20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dfe001-00dc-4f98-9822-d67560f796c5","keywords":null,"link":"/elet/20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","timestamp":"2020. április. 01. 15:38","title":"A zárkózott magyar nyugdíjasok még jobban magukra maradnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]