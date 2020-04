Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az ENSZ főtitkára, António Guterres arra hívta fel a figyelmet, hogy az izoláció és az önkéntes karantén csapdát jelenthet azoknak a nőknek, akiket bántalmaz a párjuk. Arra kérte a kormányokat, hogy a COVID-19 elleni küzdelmük kulcsfontosságú eleme legyen a nők védelme is. A helyi sajtó arról ír, hogy a fertőzött magyar 35 emberrel kerülhetett kapcsolatba, őket jelenleg is keresik. Egy 25 éves magyar is belehalt a fertőzésbe Thaiföldön Az igazolt fertőzések száma 744.","shortLead":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon. Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744. Csaknem az idei költségvetés felét átírja a kormány, ha a beígért válságkezelő program valóban eléri a hazai össztermék 18–22 százalékát. Ennek döntő része átcsoportosítás lehet. A kieső bevételek és többletkiadások szaldója ennek a töredéke, nagyjából ezermilliárd forint körül alakulhat. A Cardiffi Egyetem szakértői első alkalommal dolgoztak ki egy olyan módszert, amellyel megbecsülhető, hogy a különböző állatfajok mekkora műanyagokat nyelhetnek le. Kétezer állat gyomortartalmát vizsgálták meg, az eredmény némelyiknél sokkoló. Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma. Svájcban is terjed még a járvány. A héten nem volt ötös találat, a négyesek közel három millió forintot érnek. Ötös lottó: a nyertesek és a nyeremények. Eredetileg tárolónak használták a verandát, amelyből most lakrész épült önkéntes karanténhoz. Egy olasz építésznő verandából alakított ki önkéntes karanténhoz lakrészt