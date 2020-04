Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4d106-f39a-4208-82f2-5f256dbe924c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356481dc-b017-49dc-a79b-e48a851e70eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már Németországban is emelkedik a betegség halálozási rátája.","shortLead":"Már Németországban is emelkedik a betegség halálozási rátája.","id":"20200409_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356481dc-b017-49dc-a79b-e48a851e70eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05868eaf-9e21-4319-a89c-bbc0ec645dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 18:30","title":"Német járványügy: Ez még csak a fertőzések első hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban nagyobb lett a forgalom az ingyenes parkolás miatt, a nagyobb probléma mégis inkább az, hogy ez a forgalom nem arányosan oszlik meg. ","shortLead":"Valóban nagyobb lett a forgalom az ingyenes parkolás miatt, a nagyobb probléma mégis inkább az, hogy ez a forgalom nem...","id":"20200409_Megint_dugok_vannak_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8ab728-0bad-4aaa-b659-62d8d88a357d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Megint_dugok_vannak_Budapesten","timestamp":"2020. április. 09. 16:23","title":"Megugrott az autóforgalom Budapesten, de nem minden kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványügyi tájékoztatóhoz egy külön oldalt hozott létre a Facebook. Tippeket és tanácsokat adnak, emellett hírek is olvashatók.\r

","shortLead":"A járványügyi tájékoztatóhoz egy külön oldalt hozott létre a Facebook. Tippeket és tanácsokat adnak, emellett hírek is...","id":"20200409_koronavirus_funkcio_facebook_fertozott_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a45013d-a813-4dae-a838-537e47be8b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_funkcio_facebook_fertozott_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 10:33","title":"Látta már? Önnél is bekapcsolta a koronavírus miatti új funkciót a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni a spanyol barlangokban talált fosszíliák alapján megismert Homo antecessor nevű kihalt faj emberi evolúcióban elfoglalt helyét.","shortLead":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni...","id":"202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c587c18f-929c-4802-90f6-c23282e20540","keywords":null,"link":"/tudomany/202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","timestamp":"2020. április. 10. 12:03","title":"Találtak egy 800 000 éves emberi fogat, sikerült genetikai mintát venni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vermonti szenátor visszalépése után Joe Biden lehet a demokrata jelölt a novemberre tervezett választáson.","shortLead":"A vermonti szenátor visszalépése után Joe Biden lehet a demokrata jelölt a novemberre tervezett választáson.","id":"20200408_Kiszall_az_amerikai_elnokvalasztasi_kampanybol_Bernie_Sanders","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b0dda4-5e43-43d4-a074-b15d822bbdbc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Kiszall_az_amerikai_elnokvalasztasi_kampanybol_Bernie_Sanders","timestamp":"2020. április. 08. 17:34","title":"Kiszáll az amerikai elnökválasztási kampányból Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél közelebb csak azok mehetnek, akik egy háztartásban élnek. Cser-Palkovics András kivételesen szigorú szabályokat hozott a városban.","shortLead":"Ennél közelebb csak azok mehetnek, akik egy háztartásban élnek. Cser-Palkovics András kivételesen szigorú szabályokat...","id":"20200410_Egymastol_10_meterre_tartozkodhatnak_csak_kozteruleten_az_emberek_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadaabc3-8c3f-4b01-867e-9c7869eb7581","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Egymastol_10_meterre_tartozkodhatnak_csak_kozteruleten_az_emberek_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. április. 10. 13:53","title":"Egymástól 10 méterre tartózkodhatnak csak közterületen az emberek Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtök reggelig 88 538-an haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","shortLead":"Csütörtök reggelig 88 538-an haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","id":"20200409_Atlepte_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6981ca2c-6cf8-4622-9c40-cc8df10749ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Atlepte_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 09. 05:50","title":"Átlépte a másfél milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]