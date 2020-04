Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben levonhatják a pénzintézetek a bankadóból.","shortLead":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben...","id":"20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227ab6-af56-457c-8861-ec389fc08324","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","timestamp":"2020. április. 09. 16:33","title":"Varga Mihály: Egyszeri adót vetnek ki a bankszektorra, 55 milliárdot várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesznek győztesek, se kiesők, a nemzetközi kupákon azok a csapatok indulhatnak, amelyek a korábbi idény alapján jogosultak voltak rá. ","shortLead":"Nem lesznek győztesek, se kiesők, a nemzetközi kupákon azok a csapatok indulhatnak, amelyek a korábbi idény alapján...","id":"20200409_kezilabda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308532ed-9262-481d-be64-8b953b557c94","keywords":null,"link":"/sport/20200409_kezilabda_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 16:11","title":"Vége az idei kézilabda-bajnokságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kevés szappan és víz elég.","shortLead":"Egy kevés szappan és víz elég.","id":"20200410_Igy_tisztitsa_egyszeruen_a_mobiltelefonjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336f8cc6-b41f-437c-ae9c-fc92d20a3dae","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Igy_tisztitsa_egyszeruen_a_mobiltelefonjat","timestamp":"2020. április. 10. 09:12","title":"Így tisztítsa egyszerűen a mobiltelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől hétfőig minden nap reggel 8 és este 10 között rendelt el lezárást az érintett területeken.","shortLead":"Péntektől hétfőig minden nap reggel 8 és este 10 között rendelt el lezárást az érintett területeken.","id":"20200409_Karacsony_lezaras_koronavirus_margitsziget_romai_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c7aed4-8b76-4f29-90b1-acd249b4bcee","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Karacsony_lezaras_koronavirus_margitsziget_romai_part","timestamp":"2020. április. 09. 22:29","title":"Karácsony döntött: lezárják a Margit-szigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő éjfélig csak áthaladásra vagy egyéni sportolásra lehet használni több VIII. kerületi közteret.","shortLead":"Hétfő éjfélig csak áthaladásra vagy egyéni sportolásra lehet használni több VIII. kerületi közteret.","id":"20200410_Jozsefvaros_is_lezarja_a_kozparkjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9c6220-5320-4e6c-9316-b68ea35b5f24","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Jozsefvaros_is_lezarja_a_kozparkjait","timestamp":"2020. április. 10. 10:58","title":"Józsefváros is lezárja a közparkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A desztillált szeszes ital gyártásával foglalkozó, termékeit főként belföldön értékesítő társaság a parfümök fiktív forgalmazásával az alaptevékenységéből származó forgalmi adóját akarta csökkenteni.","shortLead":"A desztillált szeszes ital gyártásával foglalkozó, termékeit főként belföldön értékesítő társaság a parfümök fiktív...","id":"20200409_likorgyari_szamlagyar_parfum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323fda38-3f69-4e86-b1cb-61767e451aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_likorgyari_szamlagyar_parfum","timestamp":"2020. április. 09. 14:27","title":"Parfümökkel csalt egymilliárd forint adót egy likőrgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dabf900-a6fa-4ea2-bfbb-5424e2074410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról vezérelhető robottal gurulhatott végig a szőnyegen.","shortLead":"Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról...","id":"20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dabf900-a6fa-4ea2-bfbb-5424e2074410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4317a3-fa59-44eb-93d3-24d81e3db2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","timestamp":"2020. április. 09. 07:03","title":"Zseniális megoldás: robotként vehettek részt a diákok egy japán egyetem diplomaosztóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egykori Budagyöngye Kórház átalakításának most még csak az előkészítésére utalt ki 410 millió forintot a kormány. Kiss-Rigó László püspök egyházmegyéje kapja használatba az épületet.","shortLead":"Az egykori Budagyöngye Kórház átalakításának most még csak az előkészítésére utalt ki 410 millió forintot a kormány...","id":"20200409_Egyhazi_Egeszsegugyi_Oktatasi_Kozpont_epul_allami_penzen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc30c676-9348-43cb-8746-94a10813a701","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Egyhazi_Egeszsegugyi_Oktatasi_Kozpont_epul_allami_penzen","timestamp":"2020. április. 09. 09:34","title":"Egyházi egészségügyi központ épül állami pénzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]