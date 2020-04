Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány élvonalában küzdők számára.","shortLead":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány...","id":"20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2c756-6759-4814-9555-96da32d3a32c","keywords":null,"link":"/elet/20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 09. 10:15","title":"A U2 tízmillió eurót adományoz a járvány elleni küzdelemre Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt a testület is, amely szerint az olasz-amerikai kutató a valóságban azért távozott, mert a tanács tagjai felszólították erre. A botrány sokat árthat az uniónak.","shortLead":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt...","id":"20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01af4f7e-e9f6-4188-8c32-076a22c8cbe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","timestamp":"2020. április. 09. 13:20","title":"Az EU főtudósa állítólag az után mondott le „önként”, hogy felkérték a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul semmi jót nem ígér az április, újabb 20 millió amerikai lehet munkanélküli, és a munkanélküliségi ráta akár 15 százalékra is emelkedhet.","shortLead":"Ráadásul semmi jót nem ígér az április, újabb 20 millió amerikai lehet munkanélküli, és a munkanélküliségi ráta akár 15...","id":"20200409_amerikai_munkanelkuliseg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabac553-339a-4e21-aa56-4c32f89a11e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_amerikai_munkanelkuliseg_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 16:46","title":"Egy hét alatt újabb 6 és félmillió amerikai vesztette el az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","shortLead":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","id":"20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf48f335-2c43-4a76-b4db-4671af1208a3","keywords":null,"link":"/elet/20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","timestamp":"2020. április. 08. 10:02","title":"Tapsvihart kapott a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtök reggelig 88 538-an haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","shortLead":"Csütörtök reggelig 88 538-an haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","id":"20200409_Atlepte_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6981ca2c-6cf8-4622-9c40-cc8df10749ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Atlepte_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 09. 05:50","title":"Átlépte a másfél milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre nem ismert.","shortLead":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre...","id":"20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f2de0f-8896-4f18-ad67-65be9289de4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","timestamp":"2020. április. 08. 10:03","title":"Trump engedélyezte, hogy amerikai cégek bányászni kezdjenek a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt egyértelmű az első bejelentés alapján, hogy pontosan mit fizet az állam a rövidített munkaidőben dolgozóknak, Palkovics László kibontotta a részleteket.","shortLead":"Nem volt egyértelmű az első bejelentés alapján, hogy pontosan mit fizet az állam a rövidített munkaidőben dolgozóknak...","id":"20200408_palkovics_laszlo_berek_fizetes_munka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ade65e9-7e5c-490e-ab5b-b8866cc60cdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_palkovics_laszlo_berek_fizetes_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 12:23","title":"Pontosította Palkovics, minek a 70 százalékát támogatja az állam rövidített munkaidő esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]