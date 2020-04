Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","shortLead":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","id":"20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb2225a-343f-4f87-a2a7-951234a15c90","keywords":null,"link":"/elet/20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","timestamp":"2020. április. 11. 09:28","title":"Állva tapsolták a nővérek a koronavírusból meggyógyult 99 éves veteránt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","shortLead":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","id":"20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfda30-da85-4308-b708-8e8fcdcbeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 10. 16:55","title":"Azonnali intézkedéseket rendelt el Müller Cecília a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae018b38-2b0a-4274-8df8-d7593c073ca9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykovácsi polgármestere szigorú döntést hozott.","shortLead":"Nagykovácsi polgármestere szigorú döntést hozott.","id":"20200410_Ne_is_probaljon_Nagykovacsiba_menni_husvetkor_ha_nem_ott_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae018b38-2b0a-4274-8df8-d7593c073ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8e876-eb5b-4891-9910-b0ff8afe63e3","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Ne_is_probaljon_Nagykovacsiba_menni_husvetkor_ha_nem_ott_el","timestamp":"2020. április. 10. 07:49","title":"Ne is próbáljon Nagykovácsiba menni húsvétkor, ha nem ott él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire elrugaszkodhassanak saját profiljuktól.","shortLead":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire...","id":"20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04a6b19-259e-4c67-a701-3d07c2a68dc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","timestamp":"2020. április. 11. 13:48","title":"Milyen lenne, ha a Skoda szupersportkocsit is gyártana?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","shortLead":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","id":"20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c4567a-c381-4c2f-afd5-de2facb49f73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","timestamp":"2020. április. 10. 19:10","title":"A járvány miatt drón vitte ki a hónap játékosa díjat egy brazil focistának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik politikus nemrég Szijjártó Péterrel is találkozott.","shortLead":"Az egyik politikus nemrég Szijjártó Péterrel is találkozott.","id":"20200410_Koronavirusos_egy_macedon_riporter_karantenban_a_politikusok_akikkel_interjuzott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfd6689-a147-4bcd-ba71-64e939733e07","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Koronavirusos_egy_macedon_riporter_karantenban_a_politikusok_akikkel_interjuzott","timestamp":"2020. április. 10. 15:16","title":"Koronavírusos egy macedón riporter, karanténban a politikusok, akikkel interjúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","id":"20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba62145-6871-4fe3-9382-8f0945b7be8d","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","timestamp":"2020. április. 11. 17:56","title":"Fagy és 25 fok is lehet húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d3c281-98bb-4e72-9725-576d2ca9d72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból, hogy egyetlen értesítés se zavarja a nyugalmát.","shortLead":"A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból...","id":"20200410_facebook_quiet_mode_nemitas_facebook_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d3c281-98bb-4e72-9725-576d2ca9d72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6519ca5-a3c6-404a-8f44-ce27d16a5764","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_facebook_quiet_mode_nemitas_facebook_fuggoseg","timestamp":"2020. április. 10. 21:11","title":"Jön a Facebook-funkció, amit már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]