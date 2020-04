Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","shortLead":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","id":"20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6dcaea-5f3d-45ac-ae37-e968ecc07968","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","timestamp":"2020. április. 11. 10:16","title":"Németországban attól tartanak, hogy a bezártság miatt „eldurvul a társadalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dab1b08-89ec-4e19-b832-0cb376eb8595","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A ragály és a karanténok miatti lázadások katalizálták a középkori állapotok megszüntetését. Fónagy Zoltán, az ELTE docense a HVG-nek adott interjújában elmondja azt is, hogyan jutott el a világ Isten büntetésének emlegetésétől a gazdagok okolásán át a modern közegészségügyig.","shortLead":"A ragály és a karanténok miatti lázadások katalizálták a középkori állapotok megszüntetését. Fónagy Zoltán, az ELTE...","id":"202015__fonagy_zoltan_tortenesz__fobunrol_alevego_megromlasarol__bunbakkepzeskor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dab1b08-89ec-4e19-b832-0cb376eb8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b8e4ef-b942-4d6e-880f-a9bb3ebafed5","keywords":null,"link":"/360/202015__fonagy_zoltan_tortenesz__fobunrol_alevego_megromlasarol__bunbakkepzeskor","timestamp":"2020. április. 12. 08:25","title":"Magyarország XIX. századi modernizálásához hozzájárultak a kolerajárványok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.","shortLead":"Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.","id":"20200411_Koronavirussal_fertozodott_egy_veszpremi_kezis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8d86c8-c846-4b55-9825-025559d61db4","keywords":null,"link":"/sport/20200411_Koronavirussal_fertozodott_egy_veszpremi_kezis","timestamp":"2020. április. 11. 12:37","title":"Koronavírussal fertőzött egy veszprémi kézis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp olyan, mint Hollywood a nőkkel.","shortLead":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp...","id":"20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f5adf4-958b-4e66-9d34-12a0885c2ae2","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","timestamp":"2020. április. 12. 09:29","title":"A koronavírusból felgyógyult Tom Hanks volt a Saturday Night Live házigazdája otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","shortLead":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","id":"20200411_Gomperz_Onok_kertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c7619-e8b1-470d-8c04-7881e9374931","keywords":null,"link":"/360/20200411_Gomperz_Onok_kertek","timestamp":"2020. április. 11. 14:30","title":"Gomperz: Önök kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","shortLead":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","id":"20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669e1916-07e1-4e15-973b-37cffc1e809f","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Kiskunhalason folytatta a nagy kórházellenőrzést Orbán Viktor - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött időskorúak mind kórházban vannak. A hírről beszámoló polgármester szerint jónak mondható az állapotuk.","shortLead":"A fertőzött időskorúak mind kórházban vannak. A hírről beszámoló polgármester szerint jónak mondható az állapotuk.","id":"20200410_koronavirus_fertozott_idosotthon_borsodnadasd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac5892-00ab-471c-8e6c-c29ece7215e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_koronavirus_fertozott_idosotthon_borsodnadasd","timestamp":"2020. április. 10. 21:22","title":"Megfertőződött négy ember a borsodnádasdi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 12 ezren haltak bele a koronavírusba, 1,7 millió fölé nőtt a diagnosztizált betegek száma.","shortLead":"Egy nap alatt 12 ezren haltak bele a koronavírusba, 1,7 millió fölé nőtt a diagnosztizált betegek száma.","id":"20200412_koronavirus_jarvany_hopkins_globalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32baec97-daef-4733-9a0e-b5a9c27ae1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_koronavirus_jarvany_hopkins_globalis","timestamp":"2020. április. 12. 08:27","title":"Százezer fölé nőtt a világon a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]