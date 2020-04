Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d330aaa-ba57-47d1-b482-ed9612ff6fe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szövetkező óriáscégek a kontaktkutatást igyekeznek egyszerűbbé tenni. A készülő új rendszer akkor is jelzést küld, ha olyan ember állt meg mellettünk a buszon vagy a metrón, aki igazoltan fertőzött.","shortLead":"A szövetkező óriáscégek a kontaktkutatást igyekeznek egyszerűbbé tenni. A készülő új rendszer akkor is jelzést küld, ha...","id":"20200412_apple_google_bluetooth_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d330aaa-ba57-47d1-b482-ed9612ff6fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b968dfd-c4af-46ab-99af-18eedc6f2b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_apple_google_bluetooth_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","timestamp":"2020. április. 12. 09:03","title":"Összeáll a Google és az Apple, szólni fognak, ha koronavírusos beteggel kerültünk kapcsolatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire elrugaszkodhassanak saját profiljuktól.","shortLead":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire...","id":"20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04a6b19-259e-4c67-a701-3d07c2a68dc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","timestamp":"2020. április. 11. 13:48","title":"Milyen lenne, ha a Skoda szupersportkocsit is gyártana?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp olyan, mint Hollywood a nőkkel.","shortLead":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp...","id":"20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f5adf4-958b-4e66-9d34-12a0885c2ae2","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","timestamp":"2020. április. 12. 09:29","title":"A koronavírusból felgyógyult Tom Hanks volt a Saturday Night Live házigazdája otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint egy köteg tízezresnek. Kovács András Péter összeszedte, hogyan változhat meg a bűnözés járvány idején, közben pedig kitér a közbeszerzésekre is.","shortLead":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint...","id":"20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828be694-c301-4c23-990a-d5b7f8f4ab51","keywords":null,"link":"/360/20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","timestamp":"2020. április. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrincék igazi cégekkel monopolyzhatnak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet nyúlnak a mobiljuk után, melyre egyre szívesebben töltenek le részben vagy egészben fizetős alkalmazásokat is.","shortLead":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet...","id":"20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f7a53-9d38-43c7-8b92-51069183b471","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","timestamp":"2020. április. 12. 08:03","title":"Nagyon pörög az App Store és a Play áruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően a normál hétköznapok visszatéréséig.","shortLead":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően...","id":"20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ba83b-826f-44b2-8771-a40c6f64901f","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","timestamp":"2020. április. 12. 21:21","title":"Sok idő kell a teniszidény újraindulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6e3cd2-6fae-49d5-a75b-43f8a92ccfe5","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A világjárvány új lendületet adott a sok százezer számítógép fölös kapacitását kihasználó tudományos projekteknek.","shortLead":"A világjárvány új lendületet adott a sok százezer számítógép fölös kapacitását kihasználó tudományos projekteknek.","id":"202015__civil_kutatok__elosztott_szamitasok__szuperebb_szamitogepek__sok_kicsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e3cd2-6fae-49d5-a75b-43f8a92ccfe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b24994e-1d2d-4edb-958c-8c9da5e57860","keywords":null,"link":"/360/202015__civil_kutatok__elosztott_szamitasok__szuperebb_szamitogepek__sok_kicsi","timestamp":"2020. április. 12. 08:40","title":"Egyetlen letöltés, mellyel ön is beszállhat a koronavírus elleni kutatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új főigazgató kinevezéséig Reiber István orvosigazgató vezeti az intézményt. ","shortLead":"Az új főigazgató kinevezéséig Reiber István orvosigazgató vezeti az intézményt. ","id":"20200411_Emmi_jarvany_mulasztas_szekesfehervari_korhazigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd1bf49-83fa-435e-9b36-cbf3d2eeea60","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Emmi_jarvany_mulasztas_szekesfehervari_korhazigazgato","timestamp":"2020. április. 11. 15:56","title":"Emmi: a járvánnyal kapcsolatban mulasztott a leváltott székesfehérvári kórházigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]