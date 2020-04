Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","shortLead":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","id":"20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876456e1-9f27-4f38-b5ab-b5bd8a3c9cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","timestamp":"2020. április. 15. 06:17","title":"Miniszteri tanácsadó: Hetek óta készülnek a kórházi helyek felszabadítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","shortLead":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","id":"20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda3e3e-6618-4958-a04b-eca86850f8b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 13:05","title":"Vuhanban már be is zárják a sebtében felhúzott koronavírus-kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","shortLead":"Hétfőtől lazítanak a korlátozásokon: újra nyitnak a parkok, többen lehetnek majd a boltokban és a templomokban is.","id":"20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658d8aae-094d-41bd-a83d-e3da69580e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_lengyelorszag_enyhites","timestamp":"2020. április. 16. 21:01","title":"A járványellenes intézkedések enyhítését jelentette be a lengyel kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott használni.","shortLead":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott...","id":"20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7292e-4678-43db-ac8e-272603636cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 15. 12:03","title":"Irány kezet mosni – már erről is jelzést küldenek a Google-rendszerű okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De hiába a vírus, a szakképzési rendszer átalakításával nem állnak le.","shortLead":"De hiába a vírus, a szakképzési rendszer átalakításával nem állnak le.","id":"20200416_A_koronavirus_miatt_felfuggesztik_az_OKJs_vizsgakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3f24-66d5-426f-86d2-e487cd9a37ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_A_koronavirus_miatt_felfuggesztik_az_OKJs_vizsgakat","timestamp":"2020. április. 16. 09:53","title":"A koronavírus miatt felfüggesztik az OKJ-s vizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","shortLead":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","id":"20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7242bd-b4ef-4868-8b05-1c8476cc2d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","timestamp":"2020. április. 15. 18:39","title":"Karácsony május közepétől lazítana a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f64f0f-947b-4849-9209-82cfb3b545c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki “ezeket az intézkedéseket volt képes meghozni”.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki “ezeket az intézkedéseket volt képes...","id":"20200416_Kunetz_a_korhazi_agyak_felszabaditasarol_Ennek_tobb_halalos_aldozata_lehet_mint_a_virusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f64f0f-947b-4849-9209-82cfb3b545c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29537031-73df-4ad2-b457-0eaa84cf5689","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Kunetz_a_korhazi_agyak_felszabaditasarol_Ennek_tobb_halalos_aldozata_lehet_mint_a_virusnak","timestamp":"2020. április. 16. 10:28","title":"Kunetz a kórházi ágyak felszabadításáról: Ennek több halálos áldozata lehet, mint a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc43a93-ba3f-4744-bb2d-e0ec7f299733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület vezetése él a kormány adta lehetőséggel.\r

","shortLead":"A VIII. kerület vezetése él a kormány adta lehetőséggel.\r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_kijarasi_szigoritas_hetvege_jozsefvaros_piko_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc43a93-ba3f-4744-bb2d-e0ec7f299733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfb349d-1a44-4a8f-a0cb-db6f13ae4852","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_kijarasi_szigoritas_hetvege_jozsefvaros_piko_andras","timestamp":"2020. április. 16. 20:18","title":"Hétvégén megint szigorítanak a kijárási szabályokon Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]