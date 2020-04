Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezet szerint többek között a magyar kormány is arra használja a koronavírus-járványt, hogy korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságot és az újságírók munkáját.","shortLead":"A szervezet szerint többek között a magyar kormány is arra használja a koronavírus-járványt, hogy korlátozza...","id":"20200415_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Informacios_rendorallam_mukodik_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199ab2e9-f13f-47c4-b97d-33f7f513a538","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Informacios_rendorallam_mukodik_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 15. 17:26","title":"Riporterek Határok Nélkül: Magyarországon információs rendőrállam működik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Amióta csak figyelik, egyetlen év elején sem végeztek akkora pusztítást a fakitermelők, mint idén. A helyzetet pedig a koronavírus is tovább ronthatja.","shortLead":"Amióta csak figyelik, egyetlen év elején sem végeztek akkora pusztítást a fakitermelők, mint idén. A helyzetet pedig...","id":"20200415_amazonas_erdoirtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ee5685-d57c-4eea-8ea9-f2751885af60","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_amazonas_erdoirtas","timestamp":"2020. április. 15. 15:28","title":"Tombol az erdőirtás az Amazonas-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f64f0f-947b-4849-9209-82cfb3b545c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki “ezeket az intézkedéseket volt képes meghozni”.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki “ezeket az intézkedéseket volt képes...","id":"20200416_Kunetz_a_korhazi_agyak_felszabaditasarol_Ennek_tobb_halalos_aldozata_lehet_mint_a_virusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f64f0f-947b-4849-9209-82cfb3b545c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29537031-73df-4ad2-b457-0eaa84cf5689","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Kunetz_a_korhazi_agyak_felszabaditasarol_Ennek_tobb_halalos_aldozata_lehet_mint_a_virusnak","timestamp":"2020. április. 16. 10:28","title":"Kunetz a kórházi ágyak felszabadításáról: Ennek több halálos áldozata lehet, mint a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b686dd0-e185-4e56-96b1-9966c8052bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Vuhanban jobbnak látták a szervezők, ha nem tartják meg az idei maratonfutást – legalábbis nem úgy, ahogy azt eddig megszokhattuk.","shortLead":"A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Vuhanban jobbnak látták a szervezők, ha nem tartják meg az idei...","id":"20200416_vuhan_marathon_futas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b686dd0-e185-4e56-96b1-9966c8052bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d009fb-3db8-4f0b-881b-0c206c76885f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_vuhan_marathon_futas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 17:03","title":"Elmaradt Vuhanban a maraton, de a szervezők feltalálták magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6a439b-2262-45b2-b85b-2049174ea7e8","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A teológus szerint a mai papság abban szocializálódott, hogy társadalmi ügyekbe nem szólhatott bele, így arra sem érdemes várni, hogy ők kérjenek támogatást a milliárdosoktól a járvány ellen. Azt pedig csacsiságnak tartja, hogy egykori tanítványát, Esterházy Pétert, kihagyták az alaptantervből.","shortLead":"A teológus szerint a mai papság abban szocializálódott, hogy társadalmi ügyekbe nem szólhatott bele, így arra sem...","id":"20200415_Portre_Jelenits_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb6a439b-2262-45b2-b85b-2049174ea7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f1f32-ef17-4905-a18d-3828c4b7e16b","keywords":null,"link":"/360/20200415_Portre_Jelenits_Istvan","timestamp":"2020. április. 15. 19:30","title":"Jelenits István: Akár az ellenségeskedést is megállíthatja a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","shortLead":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","id":"20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f5b81-9e2d-4610-b230-94128ff66781","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","timestamp":"2020. április. 16. 09:48","title":"Előkerült egy videó, amin három rendőr ver egy gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat is találtak. A stand-uposok ismét otthonról jelentkeznek, a műsorban arra is kitérnek, mennyire nehéz tartani manapság a 1,5 méteres távolságot, főleg ha valaki érettségizni akar. ","shortLead":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat...","id":"20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407564db-fa75-4141-a433-b2430fbb55af","keywords":null,"link":"/360/20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. április. 16. 19:30","title":"Duma Aktuál: Veszélyes vírus a vuhani vakondfájás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","shortLead":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","id":"20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a1f6b-c090-4f6d-b8d9-2b73347712af","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","timestamp":"2020. április. 16. 16:21","title":"Csütörtök este bármit kérdezhet Döbrösi Laurától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]