Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.

","shortLead":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél

Semmelweis-rektor: hadgyakorlat volt a kórházi ágyak felszabadítása
A propagandaportálnak nyilatkozva Merkely Béla azt mondta, hogy már látja a fényt az alagút végén, és képtelenség, hogy az ágyak kiürítése miatt a kórházigazgatók halálba küldtek volna bárkit is.

Posztumusz felvették a WNBA-be Kobe Bryant kislányát
A balesetben elhunyt kislány álma valósult volna meg, ha még életében megtörténik.

Nézők nélkül talán folytatódhatna a spanyol bajnokság
De csakis úgy, véli Madrid főpolgármestere. Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt; fertőző hittérítőktől féltik az őslakosokat. Ezek a koronavírus-járvány hírei szombaton.

7 ezer halott az amerikai idősotthonokban - járványhírek percről percre A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. Tökéletes vészlandolást hajtott végre egy kisrepülő a kanadai autópályán Magas vérnyomás plusz koronavírus? Ha meglátnák a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződéseit, sokkal rosszabbak lennének az esélyeink a járvány ellen. Litkai Gergely a kormányzati kommunikátorokat megszégyenítő módon magyarázza el, miért volt szükség az elmúlt időszak olyan intézkedéseire, amiket a koronavírustól függetlenül hozott a kormány. Persze csak látszólag. Duma Aktuál: Azért titkosít a kormány, hogy ne terhelje a számokkal az alapbetegségben szenvedőket Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai Keukenhof. Ezért virtuális túrákat szerveznek, hogy az érdeklődők otthonról nézhessék meg a több millió tulipán, liliom, jácint, orchidea, rózsa és más növények nyílását.

Virágzó ágyásait mutatja be virtuális túrán a világ legnagyobb virágoskertje