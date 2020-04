Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654af465-d540-402d-955c-a639fd4edfa3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ugyanolyan hitelesen játszott maffiózókat, csavargókat, gyilkosokat, mint nyugállományú vak katonatisztet, bűnüldözőt, könyörtelen kaszinótulajdonost, vagy \"Dr. Halált\", III. Richárdot, Heródes királyt. Sőt még magát az ördögöt is megelevenítette.\r

\r

","shortLead":"Ugyanolyan hitelesen játszott maffiózókat, csavargókat, gyilkosokat, mint nyugállományú vak katonatisztet, bűnüldözőt...","id":"20200425_Ma_80_eves_Al_Pacino","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654af465-d540-402d-955c-a639fd4edfa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a468ec32-640e-4fbd-b3d8-b48fdc95cde9","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Ma_80_eves_Al_Pacino","timestamp":"2020. április. 25. 12:33","title":"Ma 80 éves Al Pacino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff560a7-ebca-4ef4-ba01-5e3e0c4412c2","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, ahol történelmileg nagyra értékelik az egyén szabadságát, és gyanakvóak a kormányzati hatalommal szemben, várható volt, hogy a járvány miatt elrendelt lezárásokat és kijárási korlátozásokat nehezen fogadják el a polgárok. A vírus elleni védekezést figyelmen kívül hagyó tüntetéseket azonban több tényező is táplálja.","shortLead":"Egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, ahol történelmileg nagyra értékelik az egyén szabadságát, és gyanakvóak...","id":"20200425_Mennyit_er_a_szabadsag_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff560a7-ebca-4ef4-ba01-5e3e0c4412c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc67f88-91f6-43f2-adbc-a614cdbc9556","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Mennyit_er_a_szabadsag_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 25. 19:00","title":"Mennyit ér a szabadság járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-fertőzés miatt teszteltek viszonylag alacsony, átlagosan tíz százalék alatti számánál mutatták ki eddig a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét a nyugat-balkáni országokban.","shortLead":"A koronavírus-fertőzés miatt teszteltek viszonylag alacsony, átlagosan tíz százalék alatti számánál mutatták ki eddig...","id":"20200425_Szerbiaban_kinyitnak_a_zart_piacok_es_az_edzotermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46115c6c-fa82-407c-b2f9-ab9bb65987cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Szerbiaban_kinyitnak_a_zart_piacok_es_az_edzotermek","timestamp":"2020. április. 25. 10:32","title":"Szerbiában kinyitnak a zárt piacok és az edzőtermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit kedvezményes áron használhatnak a városlakók.\r

\r

","shortLead":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit...","id":"20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb52f57-124d-4e75-82dd-64c1baf1d462","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","timestamp":"2020. április. 25. 16:41","title":"Egy magyar kisváros úgy döntött, leteszteli a lakóit, az első órákban találtak is koronavírusos esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416a21cd-5cde-45f2-ad9f-813ae9081b3f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Harmadikként Nyíri Viktor, ingatlan- és kockázatitőke-befektető írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200424_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nyiri_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416a21cd-5cde-45f2-ad9f-813ae9081b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43af226-60e3-4c48-b693-a7816fbf5709","keywords":null,"link":"/360/20200424_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nyiri_Viktor","timestamp":"2020. április. 24. 16:45","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Nyíri Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67567a7-e197-43c7-befa-08eb8e3429ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujvári Balázs előadása még angol nyelvű szinkrontolmácsolást is kapott.","shortLead":"Ujvári Balázs előadása még angol nyelvű szinkrontolmácsolást is kapott.","id":"20200424_Arany_Janos_vers_Europai_Bizottsag_szovivo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67567a7-e197-43c7-befa-08eb8e3429ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197808c6-bea1-4d20-82c5-db8e496dc131","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Arany_Janos_vers_Europai_Bizottsag_szovivo_video","timestamp":"2020. április. 24. 17:28","title":"Magyarul szavalta el Arany János versét az Európai Bizottság szóvivője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7305831-233a-4ed9-9fe2-3f979245c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthon mind a kétszáz lakóját letesztelik koronavírusra.","shortLead":"Az otthon mind a kétszáz lakóját letesztelik koronavírusra.","id":"20200425_Harom_fertozottet_talaltak_a_vakok_es_gyengenlatok_szegedi_otthonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7305831-233a-4ed9-9fe2-3f979245c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15d8aab-7a4b-4660-88cd-6af26dcb150d","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Harom_fertozottet_talaltak_a_vakok_es_gyengenlatok_szegedi_otthonaban","timestamp":"2020. április. 25. 15:07","title":"Három fertőzöttet találtak a vakok és gyengénlátók szegedi otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]