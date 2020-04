Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher Reiseverband -DRV) a koronavírus-járvány miatt, a szakmai szövetség vasárnapi közleménye szerint előfordulhat, hogy tagjainak többsége nem éli túl a válságot.","shortLead":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher...","id":"20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e07838-e09a-4787-ab42-4540ae68136f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","timestamp":"2020. április. 26. 19:18","title":"Már a megsemmisülésről beszélnek Németországban a turizmus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Bankszövetség nekrológjában szerepelt a címben idézett minősítés a testület néhány napja elhunyt egykori főtitkáráról. A HVG 1985 februárjában készített portré-interjút Pulai Miklóssal, aki akkor az Országos Tervhivatal elnökhelyettese volt. Alább változtatás nélkül adjuk közre az akkori cikket.","shortLead":"A Bankszövetség nekrológjában szerepelt a címben idézett minősítés a testület néhány napja elhunyt egykori...","id":"20200426_Pulai_Miklos_Orszagos_Tervhivatal_1985_hvgportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b275c-9c98-4514-ac55-16a798a294b0","keywords":null,"link":"/360/20200426_Pulai_Miklos_Orszagos_Tervhivatal_1985_hvgportre","timestamp":"2020. április. 26. 09:00","title":"\"A banktörténet ikonikus személyisége\" – a HVG 1985-ös portréja Pulai Miklósról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos...","id":"20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b68b73-0c15-4932-b262-fcca470f8af6","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","timestamp":"2020. április. 26. 15:59","title":"Csapadékosabb, szeles idő várható jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert szállít, ezek egymás mellett 150 kilométert tennének ki.","shortLead":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert...","id":"20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3657b12f-f10c-4b91-95ea-6734b3c703fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","timestamp":"2020. április. 26. 16:32","title":"Elindult a világ legnagyobb, három és fél futballpályányi fedélzetű konténerszállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4a0002-eaf8-42db-bdd3-8f52db3a2090","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar kormány a gazdaságvédelem részeként tekint a sportra, ezért erősen védelmébe vette ezt az iparágat is. Dénes Ferenc sportközgazdász a hvg.hu közéleti podcastjának, a Fülkének a vendége. Dénes A digitális oktatás jól vizsgázott, igaz, a tanulók öt százaléka kimarad ebből. Van mintegy 700 gyerek, aki nem otthonról tanul, hanem bejár az iskolákba.\r

\r

","shortLead":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint, ha mindenki betartja a védekezéshez szükséges előírásokat, akkor nem lesz...","id":"20200425_Hathetszaz_gyerek_most_is_bejar_az_iskolakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8194a5a5-3737-4a69-9f5d-0a381af23b4b","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Hathetszaz_gyerek_most_is_bejar_az_iskolakba","timestamp":"2020. április. 25. 18:25","title":"Hat-hétszáz gyerek most is bejár az iskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","shortLead":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","id":"20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31695f8-7e9a-45f3-ad14-8fc91f49daac","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","timestamp":"2020. április. 26. 19:58","title":"Kigyulladt az ország egyik legnagyobb palackozó üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]