Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidékiek alhatnak Budapesten, de nem ajánlott. ","shortLead":"Vidékiek alhatnak Budapesten, de nem ajánlott. ","id":"20200502_Kormanyszovivo_budapestiek_nem_alhatnak_videken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a81fbce-c733-47cf-8d15-f30d67d448a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kormanyszovivo_budapestiek_nem_alhatnak_videken","timestamp":"2020. május. 02. 15:25","title":"Kormányszóvivő: budapestiek nem alhatnak vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak kórházban használják a kísérleti gyógyszert.","shortLead":"Csak kórházban használják a kísérleti gyógyszert.","id":"20200502_Engedelyeztek_a_Remdesivirt_a_koronavirus_ellen_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e23a07-4731-487e-92a2-3580c4ac438c","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Engedelyeztek_a_Remdesivirt_a_koronavirus_ellen_Amerikaban","timestamp":"2020. május. 02. 08:08","title":"Engedélyezték a Remdesivirt a koronavírus ellen Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fogvatartottak szabadon engedésével a koronavírus terjedését akarják megakadályozni a túlzsúfolt intézményekben.","shortLead":"A fogvatartottak szabadon engedésével a koronavírus terjedését akarják megakadályozni a túlzsúfolt intézményekben.","id":"20200502_Tizezer_rabot_engedtek_szabadon_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b743e343-43c6-4a03-8a27-098b3eb2a961","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Tizezer_rabot_engedtek_szabadon_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. május. 02. 20:35","title":"Tízezer rabot engedtek szabadon a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Magyarországi kitérőt tett a német közéleti humor legjobb műsorának tartott Heute Show péntek esti adása. Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy szegmensbe.","shortLead":"Magyarországi kitérőt tett a német közéleti humor legjobb műsorának tartott Heute Show péntek esti adása. Orbán Viktor...","id":"20200502_A_nemet_kozszolgalati_Hannibal_Lecterkent_mutatja_Orban_Viktort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d2575-2277-4b2b-9aea-eba9d94a59f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_A_nemet_kozszolgalati_Hannibal_Lecterkent_mutatja_Orban_Viktort","timestamp":"2020. május. 02. 10:50","title":"Hannibal Lecterként mutatja Orbán Viktort a német közszolgálati tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7180c827-0c65-487e-a20c-87123ac795e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A korábbiaknál több mint kétszer nagyobb aksikapacitással bír a franciák kisautója, mellyel ily módon akár már a városból is bátran ki lehet merészkedni. Akinek ez is kevés, annak egyelőre nem igazán való elektromos autó.","shortLead":"A korábbiaknál több mint kétszer nagyobb aksikapacitással bír a franciák kisautója, mellyel ily módon akár már...","id":"20200503_elektromos_renault_zoe_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7180c827-0c65-487e-a20c-87123ac795e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931bfb97-5bb8-487f-9c52-3e5ebf72bb49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_elektromos_renault_zoe_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 03. 10:00","title":"Dupla vagy semmi: teszten az új Renault Zoe villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","shortLead":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","id":"20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0603092e-9290-4ac9-92f4-221edb396c6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","timestamp":"2020. május. 03. 11:34","title":"Gyilkosság áldozata lett Szilágyi István színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.","shortLead":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i...","id":"20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ba770c-1b81-4a94-870c-1f355de6ac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2020. május. 03. 09:56","title":"Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Hogy tapasztalta meg a szegényes, ám védett burokban élő afroamerikai kislány először a világ egyenlőtlenségét, s ezzel dacolva végül hogy menetelt be a világ egyik leghíresebb egyetemére, majd szülővárosa legmenőbb jogi irodájába? S miként döbbentette rá egy furcsa nevű jogászpalánta, Barack Obama, hogy ezektől a sikerektől még nem vált önmagává.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e865c-59e4-4c17-8f38-b63841e5e920","keywords":null,"link":"/360/20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","timestamp":"2020. május. 03. 17:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 1. rész – Mákszemek egy rizzsel teli tálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]