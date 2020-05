Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87e91e0e-9259-4aea-b886-09912db7419f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány elleni harc jegyében.","shortLead":"A koronavírus-járvány elleni harc jegyében.","id":"20200504_onkormanyzat_tamogatas_Miskolc_vizilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e91e0e-9259-4aea-b886-09912db7419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f3b978-98e9-47b3-ab9c-3b1d07295e65","keywords":null,"link":"/sport/20200504_onkormanyzat_tamogatas_Miskolc_vizilabda","timestamp":"2020. május. 04. 13:05","title":"Lemondtak az önkormányzati támogatásról a miskolci vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten és Pest megyében egyelőre továbbra sem lehet vizsgázni, de nem érdemes emiatt vidékre rohanni. ","shortLead":"Budapesten és Pest megyében egyelőre továbbra sem lehet vizsgázni, de nem érdemes emiatt vidékre rohanni. ","id":"20200505_Videken_ujraindul_a_kozlekedesi_vizsgaztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9fd98c-42d1-4a75-acfd-812242275a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Videken_ujraindul_a_kozlekedesi_vizsgaztatas","timestamp":"2020. május. 05. 15:51","title":"Vidéken újraindul a közlekedési vizsgáztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.","shortLead":"A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.","id":"20200504_wizz_air_abu_dzabi_uj_jaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14edaee2-f5bc-4415-8d65-c02bf9e66ede","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_wizz_air_abu_dzabi_uj_jaratok","timestamp":"2020. május. 04. 14:18","title":"Új útvonalakon indít járatot indít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","shortLead":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","id":"20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c5f63b-9b34-471f-8e52-7ef9bfb8e760","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","timestamp":"2020. május. 05. 16:23","title":"Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett az információs jogok korlátozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília. Arról egyáltalán nem beszélt, hogy bizonyos ellátásokat negatív PCR teszttel lehet igénybe venni, ahogy arról sem, hogyan lehet ilyen teszteket csináltatni. ","shortLead":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília...","id":"20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210b0f2-e8b6-433b-ae13-96b3b02beac1","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2020. május. 04. 11:22","title":"Müller: Nem lehet úgy orvoshoz menni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","id":"20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d36ac6-1c6e-4302-a04a-2307e143071e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","timestamp":"2020. május. 05. 20:15","title":"Bemondta az Apple, mikor tartják meg a netes WWDC fejlesztői konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Továbbra is elképesztő információs káosz uralkodik a május 4-től bevezetett új egészségügyi ellátásrenddel, azon belül is legfőképpen az egyes beavatkozásokhoz előírt PCR-tesztekkel kapcsolatban. Bár az intézményeknek úgy tűnik, egyelőre nem, a hvg.hu-nak elárulta az Emmi, hol és hogyan zajlik majd a mintavétel.","shortLead":"Továbbra is elképesztő információs káosz uralkodik a május 4-től bevezetett új egészségügyi ellátásrenddel, azon belül...","id":"20200505_Valaszolt_az_Emmi_A_rendelokben_kell_megcsinaltatni_a_kezelesekhez_szukseges_PCRtesztet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582298ff-d9f7-4e76-8db1-faa12cd9f696","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Valaszolt_az_Emmi_A_rendelokben_kell_megcsinaltatni_a_kezelesekhez_szukseges_PCRtesztet","timestamp":"2020. május. 05. 18:40","title":"Elárulta az Emmi: A rendelőkben kell megcsináltatni a kezelésekhez szükséges PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c15e686-69fb-44e8-bb9d-8ca5af79b8e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi vizsgák a matematika írásbelikkel.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi...","id":"20200505_erettsegi_vizsga_matematika_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c15e686-69fb-44e8-bb9d-8ca5af79b8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0989ae-040d-4d95-8b36-bbc87dec2942","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_erettsegi_vizsga_matematika_oktatas","timestamp":"2020. május. 05. 05:28","title":"Matematikából érettségiznek a középiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]