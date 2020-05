Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","shortLead":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","id":"20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102884b-b03f-4b20-8d39-409870a0099e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 06:17","title":"30 fok is lehet néhol a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bd246d-47eb-4508-af8c-80e4fda3d20a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bátor újdonsággal tervezi bővíteni meglévő funkcióit a Tinder: a párok még a randi előtt láthatnák egymást.","shortLead":"Bátor újdonsággal tervezi bővíteni meglévő funkcióit a Tinder: a párok még a randi előtt láthatnák egymást.","id":"20200507_videochat_randi_tinder_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bd246d-47eb-4508-af8c-80e4fda3d20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55915e83-8579-4dfb-95f4-a079657a04cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_videochat_randi_tinder_karanten","timestamp":"2020. május. 07. 08:33","title":"A Tinder videós randikkal hozná össze a párokat a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította, hogy ez nem lehetséges.","shortLead":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította...","id":"20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa42ee-3f2d-4d77-a330-7228566451d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","timestamp":"2020. május. 07. 14:28","title":"Pestiek vidéken: Gulyás Gergely pont az ellenkezőjét mondja, mint öt napja Szentkirályi Alexandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4ed951-67ad-40f0-a026-d16c0c970ff6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rengeteg összeesküvés-elmélet gyűlt össze az elmúlt időszakban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével pedig összegyűjtötte mindent, hogy kifigurázza azokat. Sőt KAP sajátgyártású konteókkal is előrukkolt. Vagy lehet, hogy rájött az igazságra?","shortLead":"Rengeteg összeesküvés-elmélet gyűlt össze az elmúlt időszakban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a Duma Aktuál...","id":"20200507_Duma_Aktual_Osszeeskuveselmeletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad4ed951-67ad-40f0-a026-d16c0c970ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfdff0d-2b67-4945-9f1f-35d4f350a74e","keywords":null,"link":"/360/20200507_Duma_Aktual_Osszeeskuveselmeletek","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Duma Aktuál: Lehet, hogy a koronavírusról is Gyurcsány tehet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ca1a36-f502-48de-9b4b-c44c5fc51bdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy évvel eltolják a Puskás Arénába tervezett Ez az a nap!-ot.","shortLead":"Egy évvel eltolják a Puskás Arénába tervezett Ez az a nap!-ot.","id":"20200507_ez_az_a_nap_online_koncert_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ca1a36-f502-48de-9b4b-c44c5fc51bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1773a77-0d24-40d4-b572-035b369df94e","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_ez_az_a_nap_online_koncert_halasztas","timestamp":"2020. május. 07. 11:56","title":"Idén csak online lesz Ez az a nap!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8caf12-36b0-4f03-bb32-f866e858198d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pionos héliumatom keletkezését lézer segítségével sikerült észlelni a Zürich közelében fekvő Paul Scherrer Intézetben (PSI).","shortLead":"A pionos héliumatom keletkezését lézer segítségével sikerült észlelni a Zürich közelében fekvő Paul Scherrer Intézetben...","id":"20200507_atom_pionos_helium_cern_asacusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8caf12-36b0-4f03-bb32-f866e858198d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24887c80-0cb3-44ec-b2bf-86f2243d49ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_atom_pionos_helium_cern_asacusa","timestamp":"2020. május. 07. 11:03","title":"Új atomot hoztak létre európai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes lehetőséggel is kecsegtet.","shortLead":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes...","id":"20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230502d-d901-4c22-8661-d2f3ba4170f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","timestamp":"2020. május. 07. 12:03","title":"Terveken már látni: különleges MacBookról álmodik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749a87c5-2e18-4097-a5c2-786f2743864c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelentős eredményromlást a járvány gazdasági hatásával és a kockázati költségek emelkedésével magyarázzák.","shortLead":"A jelentős eredményromlást a járvány gazdasági hatásával és a kockázati költségek emelkedésével magyarázzák.","id":"20200508_otp_csoport_veszteseg_eredmenyromlas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=749a87c5-2e18-4097-a5c2-786f2743864c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e9314c-d028-4507-b76a-490eefd51b1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_otp_csoport_veszteseg_eredmenyromlas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 06:04","title":"Négymilliárdos vesztesége lett az OTP-csoportnak az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]