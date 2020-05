Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszus és a szenátus kongresszusi határozathoz kötötte volna, hogy az elnök katonai akciót indíthasson Irán ellen, de Donald Trump szerint ez túlzott korlátozás lett volna.","shortLead":"Az amerikai kongresszus és a szenátus kongresszusi határozathoz kötötte volna, hogy az elnök katonai akciót indíthasson...","id":"20200507_Trump_Iran_katonai_akciok_korlatozasa_veto_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f0ce84-4bb9-40a6-a91f-5c72eda114b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Trump_Iran_katonai_akciok_korlatozasa_veto_usa","timestamp":"2020. május. 07. 06:23","title":"Trump megvétózta az Irán elleni katonai akciók korlátozásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ca1a36-f502-48de-9b4b-c44c5fc51bdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy évvel eltolják a Puskás Arénába tervezett Ez az a nap!-ot.","shortLead":"Egy évvel eltolják a Puskás Arénába tervezett Ez az a nap!-ot.","id":"20200507_ez_az_a_nap_online_koncert_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ca1a36-f502-48de-9b4b-c44c5fc51bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1773a77-0d24-40d4-b572-035b369df94e","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_ez_az_a_nap_online_koncert_halasztas","timestamp":"2020. május. 07. 11:56","title":"Idén csak online lesz Ez az a nap!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Soha nem látott mértékben megugrott a gyógyszercég árbevétele és adózott eredménye. ","shortLead":"Soha nem látott mértékben megugrott a gyógyszercég árbevétele és adózott eredménye. ","id":"20200508_Tortenelmi_rekordot_hozott_a_Richternek_hogy_az_emberek_megrohantak_a_patikakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f26113-eecb-4c46-8a18-e1ff9ee30c5d","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_Tortenelmi_rekordot_hozott_a_Richternek_hogy_az_emberek_megrohantak_a_patikakat","timestamp":"2020. május. 08. 10:34","title":"Történelmi rekordot hozott a Richternek, hogy az emberek megrohanták a patikákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok, akik vállalják az elkülönítést, veszélyezteti a belvárosiak egészségét.","shortLead":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok...","id":"20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f599-950c-4a4a-8513-781b0b07b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 21:54","title":"Újabb fideszes önkormányzatot háborított fel Karácsony a hajléktalan emberek befogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7682aff2-27f4-4686-8da6-92fd8ba99efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárommal kevesebb aktív koronavírus-eset van az országban, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Tizenhárommal kevesebb aktív koronavírus-eset van az országban, mint egy nappal korábban.","id":"20200507_koronavirus_jarvany_szamok_fertozottek_betegek_gyogyultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7682aff2-27f4-4686-8da6-92fd8ba99efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f12e1b-ff6f-470b-bc83-1490c373c87f","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_jarvany_szamok_fertozottek_betegek_gyogyultak","timestamp":"2020. május. 07. 07:05","title":"39 új koronavírusos fertőzöttet találtak, tízzel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","shortLead":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","id":"202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a0f9e4-c748-49f6-8213-cad4589a3e24","keywords":null,"link":"/360/202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","timestamp":"2020. május. 08. 13:00","title":"Tiborcz és Mészáros üzletfele állami gigahitel segítségével épít tízemeleteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be egy aprócska hiba.","shortLead":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be...","id":"20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925507d5-ac72-4387-867e-32f4b791aa47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","timestamp":"2020. május. 07. 16:03","title":"Frissített egyet a Facebook, leállt a Tinder, a Spotify és a TikTok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"Gaál Gyula","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","shortLead":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","id":"20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8655b5e0-7117-4225-ad37-29c507b7cbaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","timestamp":"2020. május. 07. 08:00","title":"Vészhelyzet-jelentés a maszkgyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]