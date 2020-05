Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek az első infók a középszintű vizsga első és második feladatrészéről.","shortLead":"Megjöttek az első infók a középszintű vizsga első és második feladatrészéről.","id":"20200508_nemeterettsegi_feladatok_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8393b4b1-cc38-427d-99a9-4d8a94948d50","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_nemeterettsegi_feladatok_2020","timestamp":"2020. május. 08. 09:43","title":"Focistával készült interjú is van az idei németérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kedden újra megnyílt a világhírű drezdai Sempergalerie. Az olasz, holland, flamand és német festők műveit bemutató galéria hétévnyi rekonstrukció után februárban nyitott meg, de a koronavírus-világjárvány miatt szinte egyből be kellett zárnia.","shortLead":"Kedden újra megnyílt a világhírű drezdai Sempergalerie. Az olasz, holland, flamand és német festők műveit bemutató...","id":"20200507_Maszkkal_a_muzeumban__Drezdaban_mar_megnyilt_egy_keptar_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dcbb92-de6c-4cc3-9d2a-cae1ef526903","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Maszkkal_a_muzeumban__Drezdaban_mar_megnyilt_egy_keptar_fotok","timestamp":"2020. május. 07. 08:35","title":"Maszkkal a múzeumban – Drezdában már megnyílt egy képtár (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hárman megsérültek az étterem dolgozói közül, ketten életveszélyes állapotban vannak.\r

","shortLead":"Hárman megsérültek az étterem dolgozói közül, ketten életveszélyes állapotban vannak.\r

","id":"20200507_Ket_ferfi_lovoldozott_egy_oklahamai_McDonaldsban_mert_kint_kellett_enniuk_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea206571-97a8-4c37-960b-29ce62de6508","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Ket_ferfi_lovoldozott_egy_oklahamai_McDonaldsban_mert_kint_kellett_enniuk_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. május. 07. 07:44","title":"Két férfi lövöldözött egy oklahomai McDonald'sban, mert kint kellett enniük a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99262f00-ba68-4bd3-b5be-1eb268b5e235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kertes házak viszont felértékelődtek a karantén idején.","shortLead":"A kertes házak viszont felértékelődtek a karantén idején.","id":"20200508_12_szazalekot_estek_a_budapesti_uj_lakasok_arai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99262f00-ba68-4bd3-b5be-1eb268b5e235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091715b-064f-4912-8aad-d054e64a13d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_12_szazalekot_estek_a_budapesti_uj_lakasok_arai","timestamp":"2020. május. 08. 14:45","title":"12 százalékot estek a budapesti új lakások árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb930cd4-a122-4918-811d-1a6e9bd8d78a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykor MSZP-s képviselőként is dolgozó Doszpot Péter most egy követeléskezeléssel foglalkozó ügyvéddel szövetkezett.","shortLead":"Az egykor MSZP-s képviselőként is dolgozó Doszpot Péter most egy követeléskezeléssel foglalkozó ügyvéddel szövetkezett.","id":"202019_collection_expert_a_sztarzsaru_visszater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb930cd4-a122-4918-811d-1a6e9bd8d78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b980fe-2788-4406-9949-501e03a1e92f","keywords":null,"link":"/360/202019_collection_expert_a_sztarzsaru_visszater","timestamp":"2020. május. 07. 15:45","title":"Újra követelésbehajtásra állt rá az egykori sztárzsaru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","shortLead":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","id":"20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102884b-b03f-4b20-8d39-409870a0099e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 06:17","title":"30 fok is lehet néhol a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, amit egy járvány sem tud elsöpörni.","shortLead":"Van, amit egy járvány sem tud elsöpörni.","id":"20200508_kormanyzati_plakat_tajekoztatas_balasy_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad408d-98d3-411f-be99-1636589681c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_kormanyzati_plakat_tajekoztatas_balasy_gyula","timestamp":"2020. május. 08. 11:59","title":"Hatmilliárdos kampánymegbízást kap Balásy Gyula cége Rogánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac3f636-101f-4694-a284-cdb6afc0e16f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Microsoft egymilliárd dollárt fektet be lengyelországi digitális fejlesztésekbe, többek között felhőszolgáltatásokat nyújt új adatfeldolgozó központ keretében. A kedden kötött szerződés aláírói szerint a Lengyelország történetében az eddigi legnagyobb technológiai beruházás terve az innovációs és digitális transzformáció felgyorsítását célozza.","shortLead":"A Microsoft egymilliárd dollárt fektet be lengyelországi digitális fejlesztésekbe, többek között felhőszolgáltatásokat...","id":"20200507_microsoft_lengyelorszag_egymilliard_dollar_digitalis_fejlesztesek_adatfeldolgozo_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac3f636-101f-4694-a284-cdb6afc0e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fd5d1f-8dd3-4dfb-b3ae-f25fb4ee0dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_lengyelorszag_egymilliard_dollar_digitalis_fejlesztesek_adatfeldolgozo_kozpont","timestamp":"2020. május. 07. 21:03","title":"\"Lengyelország Európa digitális szívévé válhat\" – egymilliárd dollárt fektet be a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]