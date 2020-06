Elképesztő trükköket vetnek be Lengyelországban az ellenzék ellen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","shortLead":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","id":"20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4835e09f-59a8-42e6-9b32-b3d9b39125ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","timestamp":"2020. június. 02. 20:23","title":"Az idősotthonokban fertőzöttek fele már meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","shortLead":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","id":"20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450a46a-3da7-4171-ba3c-867c9dfdc56f","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","timestamp":"2020. június. 03. 10:25","title":"„Azt akarom, hogy mindenki tudja, mit vettek el a rendőrök” – megszólalt George Floyd gyerekének anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dolgozók porral oltóval fékezték meg a lángokat.","shortLead":"A dolgozók porral oltóval fékezték meg a lángokat.","id":"20200602_operahaz_tuz_porral_olto_tuzolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6cda1-d629-4aa4-9213-89b0beea1054","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_operahaz_tuz_porral_olto_tuzolto","timestamp":"2020. június. 02. 15:42","title":"Kigyulladt az Operaház teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lang György a Válasznak idézte fel a szenzációs műtét részleteit. De beszélt arról is, hogy miért kellett távoznia Budapestről.\r

","shortLead":"Lang György a Válasznak idézte fel a szenzációs műtét részleteit. De beszélt arról is, hogy miért kellett távoznia...","id":"20200602_koronavirus_fertozes_magyar_orvos_tudoatultetes_transzplantacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009e5d65-703f-495c-b456-e9b2bd1d727f","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozes_magyar_orvos_tudoatultetes_transzplantacio","timestamp":"2020. június. 02. 12:45","title":"Magyar orvos végezte a világ első tüdőátültetését aktív vírusfertőzött betegen – Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","shortLead":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","id":"20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c47b906-6e8a-4019-b982-42569dabf6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","timestamp":"2020. június. 02. 15:21","title":"Az 50-es, 60-as évekbe repít vissza ez a limitált szériás új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyin elnököt arról az elképzeléséről, hogy Oroszország, Ausztrália, India és Dél-Korea vezetőit is meghívhatja a G7-csoport csúcstalálkozójára - közölte hétfőn a Kreml sajtóosztálya.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyin elnököt arról az elképzeléséről...","id":"20200601_Trump_mar_nagyon_szeretne_kiboviteni_a_G7et","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5edb661b-2162-4a58-894b-68e1184a4b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Trump_mar_nagyon_szeretne_kiboviteni_a_G7et","timestamp":"2020. június. 01. 20:39","title":"Trump már nagyon szeretné kibővíteni a G7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros-csoport vállalatai összesen mintegy 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.","shortLead":"A Mészáros-csoport vállalatai összesen mintegy 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.","id":"20200603_Az_allam_utan_Meszaros_Lorinc_lehet_az_orszag_legnagyobb_munkaadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c7c27-8679-4203-8f46-f84774d0a843","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_Az_allam_utan_Meszaros_Lorinc_lehet_az_orszag_legnagyobb_munkaadoja","timestamp":"2020. június. 03. 09:44","title":"Az állam után Mészáros Lőrinc lehet az ország legnagyobb munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c49150-06b0-48c5-9125-61890a092421","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Korábban csak néhány szakértőről és újságról lehetett tudni, hogy a kormány bocsánatkérést követel a felhatalmazási törvényt kritizáló megszólalásokért, most kiderült, hogy akciója tömeges, és a törvényt bíráló európai parlamenti képviselők megszólalásait sem hagyja szó nélkül.","shortLead":"Korábban csak néhány szakértőről és újságról lehetett tudni, hogy a kormány bocsánatkérést követel a felhatalmazási...","id":"20200603_szemle_EU_felhatalmazasi_torveny_bocsanatkeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c49150-06b0-48c5-9125-61890a092421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab578834-8651-492d-9722-447df604b0b7","keywords":null,"link":"/360/20200603_szemle_EU_felhatalmazasi_torveny_bocsanatkeres","timestamp":"2020. június. 03. 07:30","title":"Megdöbbenéssel fogadták Európában, hogy intőt kaptak Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]