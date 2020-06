Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ae78d4-50f9-46ec-81b5-8ee6051eff4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megmondónak jó volt, vezetőként nem vált be.","shortLead":"Megmondónak jó volt, vezetőként nem vált be.","id":"20200605_g_fodor_gabor_habony_arpad_szazadveg_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae78d4-50f9-46ec-81b5-8ee6051eff4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce322dff-e0bc-4225-8da1-0151d59a47f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_g_fodor_gabor_habony_arpad_szazadveg_fidesz","timestamp":"2020. június. 05. 11:34","title":"444: G. Fodor megbukott, átszervezik a Századvéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csien Cehaónál 2019-ben kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak. Az e-sportoló szerint hiába próbált változtatni az életmódján, nem javult az állapota, ezért orvosai tanácsára teljesen felhagy az e-sportokkal.","shortLead":"A kínai Csien Cehaónál 2019-ben kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak. Az e-sportoló szerint hiába próbált...","id":"20200605_csien_cehao_esport_jatekos_kina_uzi_mad_dog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58967010-20c6-4dae-9aea-f3b472902f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_csien_cehao_esport_jatekos_kina_uzi_mad_dog","timestamp":"2020. június. 05. 12:14","title":"Megromlott az egészsége, 23 évesen visszavonul Kína legjobb e-sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A világjárvány miatt kialakult piaci körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, hogy nem újítják meg az ajánlatot.","shortLead":"A világjárvány miatt kialakult piaci körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, hogy nem újítják meg az ajánlatot.","id":"20200605_meszaros_lorinc_eon_opus_global","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbda58d-f388-4a91-a07f-10816584e4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_meszaros_lorinc_eon_opus_global","timestamp":"2020. június. 05. 13:48","title":"Mészáros cége mégsem veszi meg az E.On energiakereskedő vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9863069-626d-45ab-93a1-4c965d03c742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első fokon úgy döntött a bíróság, hogy nem kell kifizetnie a kishantosiaknak az évekkel ezelőtt ellenük küldött biztonságiak költségeit. Ez lehet az utolsó itthoni per a lerombolt ökogazdaság és az állam között.","shortLead":"Első fokon úgy döntött a bíróság, hogy nem kell kifizetnie a kishantosiaknak az évekkel ezelőtt ellenük küldött...","id":"20200605_Az_utolso_perukben_is_nyeresre_allnak_a_kishantosiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9863069-626d-45ab-93a1-4c965d03c742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab117e8-6071-46b6-b24d-3c0ea6ee2728","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Az_utolso_perukben_is_nyeresre_allnak_a_kishantosiak","timestamp":"2020. június. 05. 10:46","title":"Az utolsó perükben is nyerésre állnak a kishantosiak az állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodás nyomán magyar mérnökök tapasztalatokat szerezhetnek a már működő belorusz erőműben Szijjártó Péter szerint.","shortLead":"A megállapodás nyomán magyar mérnökök tapasztalatokat szerezhetnek a már működő belorusz erőműben Szijjártó Péter...","id":"20200605_nuklearis_egyuttmukodes_magyarorszag_feheroroszorszag_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2c218b-7e05-4f25-8268-710308eb72dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_nuklearis_egyuttmukodes_magyarorszag_feheroroszorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2020. június. 05. 14:58","title":"Nukleáris együttműködési megállapodást köt Magyarorszgág és Fehéroroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön este végre újra nemzetközi járatot fogadott a bolognai repülőtér.","shortLead":"Csütörtökön este végre újra nemzetközi járatot fogadott a bolognai repülőtér.","id":"20200606_Ennyire_talan_meg_sehol_sem_orultek_a_Wizzair_budapesti_jaratanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fa270c-08be-4eff-93f1-05d6aa35af58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Ennyire_talan_meg_sehol_sem_orultek_a_Wizzair_budapesti_jaratanak","timestamp":"2020. június. 06. 11:05","title":"Talán még sehol sem örültek annyira a Wizzair budapesti járatának, mint Bolognában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Törvényben rögzítenék, hogy a szegregáltan oktatott diákokat pénz helyett oktatásban és képzésben kelljen kárpótolni.","shortLead":"Törvényben rögzítenék, hogy a szegregáltan oktatott diákokat pénz helyett oktatásban és képzésben kelljen kárpótolni.","id":"20200605_szegregacio_iskolarendor_iskolaorseg_horvath_laszlo_gyongyospata_karterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6eeba1-6169-4835-b3e6-84997edf5bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_szegregacio_iskolarendor_iskolaorseg_horvath_laszlo_gyongyospata_karterites","timestamp":"2020. június. 05. 11:11","title":"Benyújtották a lex Gyöngyöspatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d884de-8914-486b-b9d0-bdee917ecfb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt mondott le, és a New York Times is bocsánatot kért.\r

\r

","shortLead":"Egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt mondott le, és a New York Times is bocsánatot kért.\r

\r

","id":"20200607_Sorra_jelennek_meg_a_bocsanatkeresek_az_amerikai_lapokban_a_tuntetesekrol_megjelent_velemenycikkek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27d884de-8914-486b-b9d0-bdee917ecfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d95d814-22b0-4afb-a41c-854557a13d89","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Sorra_jelennek_meg_a_bocsanatkeresek_az_amerikai_lapokban_a_tuntetesekrol_megjelent_velemenycikkek_miatt","timestamp":"2020. június. 07. 08:21","title":"Sorra jelennek meg a bocsánatkérések az amerikai lapokban a tüntetésekről megjelent véleménycikkek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]