[{"available":true,"c_guid":"49764f6c-b005-4644-bd3c-5fe525c0c11d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A külső parkolót egy 130 férőhelyes autósmozivá alakítják.","shortLead":"A külső parkolót egy 130 férőhelyes autósmozivá alakítják.","id":"20200620_mupa_koncert_auto_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49764f6c-b005-4644-bd3c-5fe525c0c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9178d-4e71-4710-b6e9-d70136dcc5bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_mupa_koncert_auto_julius","timestamp":"2020. június. 20. 17:15","title":"Autóból lehet majd követni a Müpa koncertjeit júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. Az idei adatokkal kapcsolatban már nem olyan optimisták. ","shortLead":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. Az idei adatokkal kapcsolatban már nem olyan...","id":"20200619_chanel_koronavirus_luxus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a2d7a2-6462-4c72-9ac4-9757dc1bac50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_chanel_koronavirus_luxus","timestamp":"2020. június. 19. 15:45","title":"Rekordév után durva évekre számít a Chanel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden korábbinál gyorsabban töltené fel a telefonokat.","shortLead":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden...","id":"20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f1de65-5c2b-4620-a307-01d9fc89c0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","timestamp":"2020. június. 20. 10:03","title":"Brutális, 120W-os gyorstöltővel jöhet ki a Xiaomi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések pedig egyre népszerűbbek. De mi a különbség szakember és szakember között? Hogyan válhat valaki fejlesztővé és hogyan érhet a szakma csúcsára? Melyek azok a speciális szaktudások, amik értékessé tehetnek valakit, mint szakembert? Papp Károllyal, a Docler Holding alapító társtulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések...","id":"20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b74095-5000-47db-8e65-a34c0ad96d22","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","timestamp":"2020. június. 19. 07:30","title":"„A fejlesztők a semmiből alkotnak valami rendkívülit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccaca11-9381-4857-92c6-916534cc9a7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban 10-50 centiméteres kődarabok zúdultak a vasúti pályára.","shortLead":"Korábban 10-50 centiméteres kődarabok zúdultak a vasúti pályára.","id":"20200620_nagymaros_szob_vonatkozlekedes_sarlavina_kodarab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cccaca11-9381-4857-92c6-916534cc9a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a5d514-210f-453e-a9d2-3a132d3da614","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_nagymaros_szob_vonatkozlekedes_sarlavina_kodarab","timestamp":"2020. június. 20. 14:53","title":"Elképesztő sár- és kőlavina a síneken: július előtt nem lesz vonatközlekedés Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faec38ca-a05b-4e56-ba27-811bfadc3fe6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De azért legyünk észnél – figyelmeztetett a miniszterelnök. A magyar egészségügy pedig jobban teljesített, mint a nyugati.","shortLead":"De azért legyünk észnél – figyelmeztetett a miniszterelnök. A magyar egészségügy pedig jobban teljesített, mint...","id":"20200619_Orban_Vegre_lehet_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faec38ca-a05b-4e56-ba27-811bfadc3fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb6b57c-3536-4a3b-85f0-c0e809dd3a8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Orban_Vegre_lehet_elni","timestamp":"2020. június. 19. 07:58","title":"Orbán: Ne féljünk, végre lehet élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99055329-b356-44ab-95ac-637a94b45756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leáldozóban volt az iparág csillaga, most mégis rekordbevételre és profitra számíthatnak a gyártók.","shortLead":"Leáldozóban volt az iparág csillaga, most mégis rekordbevételre és profitra számíthatnak a gyártók.","id":"20200619_plexi_iparag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99055329-b356-44ab-95ac-637a94b45756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a72a897-a981-42ed-ab44-0f257099ebdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_plexi_iparag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 19. 17:06","title":"A koronavírus menthette meg a plexigyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem tesz különbséget a Zoom a fizetős és a nem fizetős felhasználók között: minden videós beszélgetést végpont-végpont közti titkosítással védenek majd.","shortLead":"A jövőben nem tesz különbséget a Zoom a fizetős és a nem fizetős felhasználók között: minden videós beszélgetést...","id":"20200619_zoom_videokonferencia_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8874d8-d50a-4cdc-a21b-49b47fe3c69a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_zoom_videokonferencia_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","timestamp":"2020. június. 19. 14:03","title":"Meggondolta magát a Zoom, az ingyenes felhasználók is megkapják a titkosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]