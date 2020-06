Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb győztesek között nincs Magyarország, de a mi gazdaságunkat nem is érintette olyan súlyosan a járvány, mint az olaszokét vagy a görögökét.","shortLead":"A legnagyobb győztesek között nincs Magyarország, de a mi gazdaságunkat nem is érintette olyan súlyosan a járvány, mint...","id":"20200627_Kiszamoltak_sok_penz_jare_Magyarorszagnak_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e8111-5fa4-4c7b-a8cc-2c57a04cf097","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Kiszamoltak_sok_penz_jare_Magyarorszagnak_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","timestamp":"2020. június. 27. 12:09","title":"Kiszámolták, sok pénz jár-e Magyarországnak az EU helyreállítási alapjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A magyar főváros ezzel egyedül van Európában.","shortLead":"A magyar főváros ezzel egyedül van Európában.","id":"20200627_Szennyezettebb_Budapest_levegoje_mint_a_jarvany_elott_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1becd2de-7c98-41b0-8171-00b477cd7a26","keywords":null,"link":"/zhvg/20200627_Szennyezettebb_Budapest_levegoje_mint_a_jarvany_elott_volt","timestamp":"2020. június. 27. 19:54","title":"Szennyezettebb Budapest levegője, mint a járvány előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a2e999-6e79-4b40-b5e9-3b2397787594","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Lehetetlen feladatra vállalkozik egy városvezető, legyen bár ellenzéki vagy kormánypárti, ha meg szeretné mutatni, hogy lehet másképp is kormányozni, mint Orbán Viktor. Azért vannak biztató példák.","shortLead":"Lehetetlen feladatra vállalkozik egy városvezető, legyen bár ellenzéki vagy kormánypárti, ha meg szeretné mutatni...","id":"202026__karakteres_polgarmesterek__sajat_arcel__buntiben__csapataik_harcban_allnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a2e999-6e79-4b40-b5e9-3b2397787594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab9d6b1-a95f-4ae4-9eb0-7b6daf441257","keywords":null,"link":"/360/202026__karakteres_polgarmesterek__sajat_arcel__buntiben__csapataik_harcban_allnak","timestamp":"2020. június. 27. 08:30","title":"A kormányzati fojtás mellett nehéz saját arcélt építeni, de nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át azért, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Magyarország bevándorlás politikájára”.","shortLead":"Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át...","id":"20200628_sargentini_jelentes_elfogadas_europai_birosag_varga_judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29707c9-9487-4908-b656-11450a12a0d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_sargentini_jelentes_elfogadas_europai_birosag_varga_judit","timestamp":"2020. június. 28. 21:53","title":"Hétfőn tárgyal arról az Európai Bíróság, hogy a kormány szerint érvénytelen volt a Sargentini-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","id":"20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d55c8-6952-40ad-be81-19127be0715f","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 28. 09:40","title":"Három újabb koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő és két férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás miatt. Kecskeméten, Lajosmizsén és Vasváron akartak három idős asszonytól pénzt kicsalni azzal az ürüggyel, hogy családtagjaik bajba kerültek. Ketten fizettek is nekik.","shortLead":"Egy nő és két férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás miatt...","id":"20200627_Unokazos_bandara_csaptak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5546d8b7-6b6d-415a-98ad-5fad0cd9a6e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Unokazos_bandara_csaptak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. június. 27. 14:22","title":"Unokázós bandára csaptak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bárhol a világon előfordulhatott a kutatók szerint.","shortLead":"Bárhol a világon előfordulhatott a kutatók szerint.","id":"20200627_koronavirus_genom_vizminta_barcelona_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259038ff-682a-4395-a681-18e6297065bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_koronavirus_genom_vizminta_barcelona_kutatas","timestamp":"2020. június. 27. 12:52","title":"Tavaly márciusi szennyvízmintákban is kimutatták az új koronavírus jelenlétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő a régiót elemezte, és bár pesszimistább a kormánynál, alapvetően jó híreket közölt. ","shortLead":"A hitelminősítő a régiót elemezte, és bár pesszimistább a kormánynál, alapvetően jó híreket közölt. ","id":"20200627_A_Fitch_szerint_tuljutott_a_nehezen_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e728942d-ecbe-4189-a984-0ee52eab4401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_A_Fitch_szerint_tuljutott_a_nehezen_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 27. 08:07","title":"A Fitch szerint túljutott a nehezén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]