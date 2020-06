Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kímélte a vihar a vasutat.","shortLead":"Nem kímélte a vihar a vasutat.","id":"20200630_fakidoles_vonat_vasut_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0251dc3a-23b8-4a7f-9383-2ab4cf45b99f","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_fakidoles_vonat_vasut_mav","timestamp":"2020. június. 30. 06:04","title":"Kidőlt fák miatt nem jár több vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","shortLead":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","id":"20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744dffa5-5ee6-47af-8190-68fa3e308e97","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","timestamp":"2020. június. 28. 21:27","title":"Lengyel elnökválasztás: győzött Duda, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","id":"20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d55c8-6952-40ad-be81-19127be0715f","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 28. 09:40","title":"Három újabb koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt mondaniuk, támogatják-e a Vlagyimir Putyin által kezdeményezett alkotmánymódosításokat. A voksolás kimenetele egyértelmű – az igenek többségben lesznek – csak a részvételi arány kétséges. A fő probléma az, hogy a voksolás után sem lesz világos, hogy Putyin saját, vagy kiszemelt utódja érdekében csinálta-e az egész felhajtást.","shortLead":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt...","id":"20200626_Akarmi_is_tortenik_Putyin_nyer__egyelore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a72ec9c-9b0e-47dd-b1e7-41f16e0c7522","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Akarmi_is_tortenik_Putyin_nyer__egyelore","timestamp":"2020. június. 28. 14:00","title":"Akármi is történik, Putyin biztosan nyerni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es számú főutat összekötő lehajtónál.","shortLead":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es...","id":"20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d7a0d2-a405-4bbd-9af3-3b0cfd2d8904","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","timestamp":"2020. június. 28. 14:54","title":"Kigyulladt egy autó, forgalomkorlátozás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","shortLead":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","id":"20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108c911-f429-467a-b88d-9d2212fc863b","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","timestamp":"2020. június. 28. 18:51","title":"Gránátot találtak az egyik velencei strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendszeresen, három-négynaponta tesztelteti magát a koronavírus-járvány miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök, az eddigi vizsgálatok nem mutattak ki SARS-Cov-2-t a szervezetében.","shortLead":"Rendszeresen, három-négynaponta tesztelteti magát a koronavírus-járvány miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök, az eddigi...","id":"20200628_Hetente_ketszer_tesztelik_Putyint_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e31f2b-4819-41a6-8cee-880eb7549056","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Hetente_ketszer_tesztelik_Putyint_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. június. 28. 20:30","title":"Hetente kétszer tesztelik Putyint a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült ki, amikor ellátogattunk a BKK Futár központjába.","shortLead":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült...","id":"20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07817c5c-0c95-4bca-b160-971995bd9fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","timestamp":"2020. június. 28. 11:00","title":"Az új budapesti bringasávok nem tettek keresztbe a tömegközlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]