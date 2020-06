Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötösökből annyi volt, hogy „csak” félmilliót érnek. ","shortLead":"Az ötösökből annyi volt, hogy „csak” félmilliót érnek. ","id":"20200628_hatos_lotto_sorsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0b74c6-0a55-4071-bbb8-487effb1238e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_hatos_lotto_sorsolas","timestamp":"2020. június. 28. 17:46","title":"Senki sem találta el a milliókat érő hat számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6224f8f4-462e-4367-a671-47dbc6799569","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését, Emmanuel Macron államfő pártjának jelöltjei sorozatosan vereséget szenvedtek.\r

\r

","shortLead":"Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését, Emmanuel Macron államfő...","id":"20200629_A_zoldek_eloretoreserol_szolt_az_onkormanyzati_valasztas_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6224f8f4-462e-4367-a671-47dbc6799569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64efefb3-aa62-49fa-9c42-b04f2be3ca04","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_A_zoldek_eloretoreserol_szolt_az_onkormanyzati_valasztas_Franciaorszagban","timestamp":"2020. június. 29. 05:39","title":"A Zöldek előretöréséről szólt az önkormányzati választás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","shortLead":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","id":"20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e437a7a-10bd-49df-9255-91d5acfae3a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","timestamp":"2020. június. 29. 14:47","title":"Kiválasztották, melyik három reklám volt a legütősebb a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csatlakoztak a bojkotthoz, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen indítottak.","shortLead":"Csatlakoztak a bojkotthoz, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen indítottak.","id":"20200629_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_is_beszall_a_Facebook_elleni_haboruba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698804e7-690f-47a2-beed-d82b8ba09dbe","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_is_beszall_a_Facebook_elleni_haboruba","timestamp":"2020. június. 29. 09:43","title":"Harry herceg és Meghan Markle is beszáll a Facebook elleni háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli egészségügyi minisztérium azt kérte, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket ne engedélyezzenek, de a kormány többi tagja szerint ez a gazdaság számára tragikus eredményt hozna.","shortLead":"Az izraeli egészségügyi minisztérium azt kérte, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket ne engedélyezzenek, de a kormány...","id":"20200628_izrael_koronavirus_gyulekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e638530-1537-45e7-92bd-d35e3ca4803c","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_izrael_koronavirus_gyulekezes","timestamp":"2020. június. 28. 15:23","title":"Leszavazta az izraeli kormány az ötletet, hogy szigorítsák a gyülekezési szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Justin Bieber ügyvédei szerint bizonyítható, hogy az énekes nem volt ott, ahol a vád szerint szexuális zaklatást követett el.","shortLead":"Justin Bieber ügyvédei szerint bizonyítható, hogy az énekes nem volt ott, ahol a vád szerint szexuális zaklatást...","id":"20200628_Justin_Bieber_zaklatas_vad_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f616c201-af30-4e07-be6c-3285e3506a4a","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Justin_Bieber_zaklatas_vad_karterites","timestamp":"2020. június. 28. 10:24","title":"Húszmillió dollár kártérítésre perelte be Justin Bieber az őt zaklatással vádló nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","shortLead":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","id":"20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a637b5-0164-4824-a989-a0b852cbf562","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","timestamp":"2020. június. 29. 20:55","title":"Nem függesztették fel Bangóné mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","shortLead":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","id":"20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744dffa5-5ee6-47af-8190-68fa3e308e97","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","timestamp":"2020. június. 28. 21:27","title":"Lengyel elnökválasztás: győzött Duda, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]