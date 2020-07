Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A valóság alaposan átrendezte a Forma–1-et, amely 70 éves fennállásának a legfurcsább szezonját kezdi meg ezen a hétvégén Ausztriában. Több mint száz nappal az utolsó utáni pillanatban lefújt szezonnyitó után Lewis Hamilton végre megkezdheti a menetelést a hetedik világbajnoki cím – és egy igazságosabb, egyenlőbb világ – felé. De ez a Forma–1 már nem olyan, mint régen volt.","shortLead":"A valóság alaposan átrendezte a Forma–1-et, amely 70 éves fennállásának a legfurcsább szezonját kezdi meg ezen...","id":"20200703_Kezdodik_a_legorultebb_szezon_a_Forma1ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2497dcb-8171-4f57-8198-80ed3d64a4ae","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Kezdodik_a_legorultebb_szezon_a_Forma1ben","timestamp":"2020. július. 03. 16:00","title":"Kezdődik a legőrültebb szezon a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1201a498-61e0-4710-aae9-99f68cc49207","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az illetékes hágai ügyész háborús bűnök elkövetésével vádolta meg Hashim Thaci koszovói államfőt és a függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány több vezetőjét. Ez megakaszthatja Szerbia és Koszovó párbeszédét.","shortLead":"Az illetékes hágai ügyész háborús bűnök elkövetésével vádolta meg Hashim Thaci koszovói államfőt és a függetlenné vált...","id":"202027__haborus_bunok_koszovoban__trump__csapas_abekefolyamatra__jobb_keson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1201a498-61e0-4710-aae9-99f68cc49207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca5322d-fd6b-49ba-b90b-939cbe37f160","keywords":null,"link":"/360/202027__haborus_bunok_koszovoban__trump__csapas_abekefolyamatra__jobb_keson","timestamp":"2020. július. 03. 17:00","title":"Háborús múltja utolérte a koszovói elnököt, már nem is akar politikus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cd58db-ffbd-4892-81fb-de1a508cf80c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy olyan fejlesztést hajtott végre a Google, amellyel a keresőben több és látványosabb információ szerezhető a sok millió éve kihalt dinoszauruszokról – akár úgy is, hogy előttünk állnak.","shortLead":"Ezúttal egy olyan fejlesztést hajtott végre a Google, amellyel a keresőben több és látványosabb információ szerezhető...","id":"20200703_google_kereso_arcore_dinok_dinoszaurusz_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62cd58db-ffbd-4892-81fb-de1a508cf80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32fe384-287a-4310-a8d7-bf858134ba20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_google_kereso_arcore_dinok_dinoszaurusz_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. július. 03. 14:03","title":"Lépjen csak fel a Google-re, úgy nézegetheti a dinókat, mint korábban soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","shortLead":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","id":"20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af00f1-058a-440e-a3fc-d83f2b99ec77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","timestamp":"2020. július. 04. 10:51","title":"Szabadulna a Smartot gyártó üzemétől a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely bár már évek óta lakják, papíron nem is létezik.","shortLead":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják...","id":"20200704_Villany_nelkul_maradhat_csaknem_szaz_csalad_a_veresegyhazi_lakoparkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7853c39-4536-4155-b960-8fdc92331d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Villany_nelkul_maradhat_csaknem_szaz_csalad_a_veresegyhazi_lakoparkban","timestamp":"2020. július. 04. 21:02","title":"Villany nélkül maradhat csaknem száz család a veresegyházi lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c8c2a0-1f80-4fe9-b0c3-c20326a0a90e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Agapé bekerült a Cinéfondation válogatásába.","shortLead":"Az Agapé bekerült a Cinéfondation válogatásába.","id":"20200703_magyar_film_Cannesi_Filmfesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c8c2a0-1f80-4fe9-b0c3-c20326a0a90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abae4ef-2cae-419d-b455-0f70d2ba5c3a","keywords":null,"link":"/elet/20200703_magyar_film_Cannesi_Filmfesztivalon","timestamp":"2020. július. 03. 12:37","title":"Újra lesz magyar film a Cannes-i Filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Aktivisták tiltakoztak szombaton a Tönnies húsipari vállalat koronavírus által érintett egyik vágóhídnál Németország nyugati részén a munkakörülmények javítását követelve.","shortLead":"Aktivisták tiltakoztak szombaton a Tönnies húsipari vállalat koronavírus által érintett egyik vágóhídnál Németország...","id":"20200704_Tuntettek_a_hirhedt_nemet_vagohidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680268ec-bc38-40e9-96dd-ee45adaf8131","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Tuntettek_a_hirhedt_nemet_vagohidnal","timestamp":"2020. július. 04. 19:01","title":"Tüntettek a hírhedt német vágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","shortLead":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","id":"20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ace2b6-68a7-48bd-8799-b521e74c1d51","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","timestamp":"2020. július. 04. 19:35","title":"Íme az ötös lottó számai - nem kevés hatossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]