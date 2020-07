Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","shortLead":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","id":"20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140b2724-89b2-4622-bb52-d2217b45517d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","timestamp":"2020. július. 17. 07:59","title":"1,95 másodperc: 2020-ban ez az eddigi leggyorsabb F1 kerékcsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3be66e0-af30-48a9-9834-eda056984d4f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200716_Marabu_FekNyuz_Jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3be66e0-af30-48a9-9834-eda056984d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2565bce-655b-4d97-9f50-0713e397fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Marabu_FekNyuz_Jogallamisag","timestamp":"2020. július. 16. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: Jogállamiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézkedés nagyjából 140 embert érint.","shortLead":"Az intézkedés nagyjából 140 embert érint.","id":"20200716_Havi_40_ezer_forintos_berpotlekot_kapnak_a_jozsefvarosi_ovodapedagogusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898cb33f-2ed5-4e37-bf09-d15a9b51f7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Havi_40_ezer_forintos_berpotlekot_kapnak_a_jozsefvarosi_ovodapedagogusok","timestamp":"2020. július. 16. 13:02","title":"Havi 40 ezer forintos bérpótlékot kapnak a józsefvárosi óvodapedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A költségvetési átcsoportosításoknál bukkant fel egy 100 milliós összeg, amit Gyöngyöspatának szán a kormány kötelező önkormányzati feladatok ellátására.\"Egészen véletlenül\" pont ekkora összeget kell kifizetnie az önkormányzatnak a szegregáció miatt megítélt kártérítésekre is.","shortLead":"A költségvetési átcsoportosításoknál bukkant fel egy 100 milliós összeg, amit Gyöngyöspatának szán a kormány kötelező...","id":"20200715_gyongyospata_koltsegvetes_atcsoportositas_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0762a1de-9f56-4042-9b7e-db4ef217c1cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_gyongyospata_koltsegvetes_atcsoportositas_karterites","timestamp":"2020. július. 15. 11:04","title":"Gyöngyöspatát kisegíti az állam 100 millió forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bceea7b-a341-46f5-9995-bcbac369a264","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egymásra mutogatnak a nyaralók és a balatoni szálláshelykiadók: előbbiek szerint az árak elszálltak, a minőség pocsék, utóbbiak pedig úgy látják, hogy az elvárások nőttek a csillagos égig. Közben az állam is \"kopogtat\" a rövid távú szálláshelykiadók ajtaján.","shortLead":"Egymásra mutogatnak a nyaralók és a balatoni szálláshelykiadók: előbbiek szerint az árak elszálltak, a minőség pocsék...","id":"20200715_megfizethetetlenek_a_balatoni_apartmanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bceea7b-a341-46f5-9995-bcbac369a264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa992fe5-60a1-4670-9046-b0c95a423046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_megfizethetetlenek_a_balatoni_apartmanok","timestamp":"2020. július. 15. 11:30","title":"\"Iszonyatos árak, bóvli, megvezetés\" – szinte megfizethetetlenek idén a balatoni apartmanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bizottság alelnöke, Věra Jourová azzal fordult a tagállamok legfelső szintű vezetőihez, hogy azok előtt egyedülálló lehetőség nyílt a jogállami mechanizmus bevezetésére, ám vagy most, vagy soha, mert ennyi pénz jövőjéről még egyszer nem fognak dönteni.","shortLead":"A Bizottság alelnöke, Věra Jourová azzal fordult a tagállamok legfelső szintű vezetőihez, hogy azok előtt egyedülálló...","id":"20200717_Handelsblatt_Az_EU_nem_szalaszthatja_el_hogy_Orban_kormere_nezzen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6d3463-b5cd-49c9-a114-890033f5d4ea","keywords":null,"link":"/360/20200717_Handelsblatt_Az_EU_nem_szalaszthatja_el_hogy_Orban_kormere_nezzen","timestamp":"2020. július. 17. 07:32","title":"Handelsblatt: Az EU nem szalaszthatja el, hogy Orbán körmére nézzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e3e5ae-5b7d-4b28-a187-894d2b41e60a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A múzeumban eltöltött óra után a látogatók jobban tudják majd formálni a saját boldogságukat, és így egyúttal némiképp jobb hellyé változhat a világ is – állítják.\r

\r

","shortLead":"A múzeumban eltöltött óra után a látogatók jobban tudják majd formálni a saját boldogságukat, és így egyúttal némiképp...","id":"20200715_Boldogsagmuzeum_nyilt_Daniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e3e5ae-5b7d-4b28-a187-894d2b41e60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fffcab-93a5-4959-ba7c-c9421f9eab95","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Boldogsagmuzeum_nyilt_Daniaban","timestamp":"2020. július. 15. 09:46","title":"Boldogságmúzeum nyílt Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","shortLead":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","id":"20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634d41-e0cf-45cf-9e06-403370e24ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","timestamp":"2020. július. 16. 06:41","title":"Videó: így száguld 330 km/h-val a Porsche nagy divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]