A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk, a német világbajnok állapotáról is mondott néhány szót. Schumacher állapotáról is beszélt Budapesten Jean Todt 2020. július. 19. 09:35 Todt Az F3-asok versenyén kifolyt olajfolt miatt a pálya bizonyos szakaszai még nem voltak éppen ideálisak. Az időmérő előtti harmadik szabadedzést Bottas vitte el a Hungaroringen 2020. július. 18. 13:24 Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi turizmus fellendítését és a megnövekedett forgalom lebonyolítását. Letolt gatyával várják a turistarohamot a Balatonnál 2020. július. 19. 08:15 Balatonnál Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne használni. Különleges gépen dolgozik a Lenovo 2020. július. 18. 10:03 A légitársaság annak ellenére adna komoly bónuszt Váradi Józsefnek, hogy – mivel a koronavírus keresztülhúzott minden számítást – nem teljesültek annak feltételei, ráadásul mintegy ezer munkavállalót elküldött. Váradi cégvezetői bónusza miatt vitatkozhatnak a Wizz Air részvényesei 2020. július. 19. 20:10 részvényesei Az eset Észak-Karolinában történt, és a kajakosnak nem esett baja. Videó: Felborította a kajakost a rá támadó aligátor 2020. július. 18. 12:26 Egy újabb könnyen elsajátítható bűvészmutatvány Hajnóczy Soma és Kelle Botond Elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal című könyvéből. Hogyan varázsoljunk vízből jeget? 2020. július. 19. 19:15 Bár a Microsoft most leginkább a Teams fejlesztésével van elfoglalva, ez nem jelenti azt, hogy ne törődne idősebb gyerekével, a Skype-pal. Néhány újítás és javítás érkezett az alkalmazás különböző platformjaira. Próbálja ki: új funkciók érkeztek a Skype-ba 2020. július. 20. 09:03