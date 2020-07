Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken lesz Bogdán László temetése, csütörtökön este pedig virrasztást tartanak a házánál.","shortLead":"Pénteken lesz Bogdán László temetése, csütörtökön este pedig virrasztást tartanak a házánál.","id":"20200721_virrasztas_Cserdi_Bogdan_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a33a62-2dcf-46b2-889b-20f20d57dff5","keywords":null,"link":"/elet/20200721_virrasztas_Cserdi_Bogdan_Laszlo","timestamp":"2020. július. 21. 09:24","title":"Csütörtök este virrasztás lesz Bogdán Lászlóért Cserdiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy-számítógép interfész működését.","shortLead":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű...","id":"20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636f6fd5-9b5a-4a9b-a6dd-c6ed8fb64272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","timestamp":"2020. július. 21. 10:06","title":"Közvetlenül az agyba sugározná a zenét Elon Musk új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083b4d2c-c9a5-415a-a765-0732a9c30d78","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Stanford egyetem populizmus szakértője szerint csupán liberális vágyálom, hogy a demagóg nemzeti vezetők megbuknak, miután rosszul kezelték a fertőzést, függetlenül attól, hogy Trump és Bolsonaro e tekintetben tényleg teljesen kétbalkezesnek bizonyult. Ám ettől a populista hullám nem fog csillapodni. ","shortLead":"A Stanford egyetem populizmus szakértője szerint csupán liberális vágyálom, hogy a demagóg nemzeti vezetők megbuknak...","id":"20200720_Az_okos_populistak_nyernek_a_jarvanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083b4d2c-c9a5-415a-a765-0732a9c30d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab4b21-39eb-4493-a612-8e4799a9e967","keywords":null,"link":"/360/20200720_Az_okos_populistak_nyernek_a_jarvanyon","timestamp":"2020. július. 20. 07:36","title":"Az okos populisták nyernek a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","shortLead":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24084e7-357a-4c93-852a-1be7540826ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","timestamp":"2020. július. 20. 10:00","title":"Kiderült, mekkora büntetést kaptak, akik nem tartották be a védelmi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859dca84-99ea-4dd6-90a5-c81a7b7a3932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A debreceni zenekar volt az egyetlen, amely autós koncerteket tarthatott májusban, még a veszélyhelyzet ideje alatt, emiatt sokan kritizálták őket. Most kijött az új számuk, amelyről azt mondták: olyan cunamit indít majd el, mint a koncertek híre.","shortLead":"A debreceni zenekar volt az egyetlen, amely autós koncerteket tarthatott májusban, még a veszélyhelyzet ideje alatt...","id":"20200720_koronavirus_jarvany_tankcsapda_autos_koncert_dal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859dca84-99ea-4dd6-90a5-c81a7b7a3932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211fa6eb-86eb-4731-bad9-06fc48f9b72d","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_koronavirus_jarvany_tankcsapda_autos_koncert_dal","timestamp":"2020. július. 20. 11:08","title":"Megjött a Tankcsapda új száma, amelyben „mindenki megkapja a magáét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2267ad59-6d80-415b-b878-bcd3a22c3985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt esetleg megint nem tudna fodrászhoz menni. A feltaláló ki is próbálta a találmányát.","shortLead":"Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt...","id":"20200720_hajnyiro_hajnyiras_robot_karanten_otthoni_hajvagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2267ad59-6d80-415b-b878-bcd3a22c3985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf151a8e-7db8-456c-a42c-aabc6912ee33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_hajnyiro_hajnyiras_robot_karanten_otthoni_hajvagas","timestamp":"2020. július. 20. 20:03","title":"Az hagyján, hogy elkészült a hajat nyíró robot, a feltalálója be is feküdt alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dc682f-d2ce-4c4f-adf1-d5a09b1db457","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A projekt vezetője szerint az Egyesült Arab Emirátusokban fejlesztett szoda által küldött jelek arra mutatnak, hogy minden a terv szerint halad.\r

","shortLead":"A projekt vezetője szerint az Egyesült Arab Emirátusokban fejlesztett szoda által küldött jelek arra mutatnak...","id":"20200720_mars_misszio_szonda_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32dc682f-d2ce-4c4f-adf1-d5a09b1db457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673dd818-bf43-4148-b40c-4fc061f0f8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_mars_misszio_szonda_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2020. július. 20. 06:36","title":"Sikeresen rajtolt az első arab Mars-misszió ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pokoli gyorsan végeztek, pedig nem volt könnyű dolguk.","shortLead":"Pokoli gyorsan végeztek, pedig nem volt könnyű dolguk.","id":"20200721_max_verstappen_szerles_forma_1_magyar_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5482992-569f-461a-a5cd-7958f05baa90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_max_verstappen_szerles_forma_1_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 21. 15:55","title":"Kijött a videó arról, ahogy a szerelők megmentik Verstappen kocsiját a Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]