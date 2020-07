Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa719fb1-8cac-47a0-a73d-dae532896e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány éve hozta létre a Volvo kínai tulajdonosa az alapvetően elektromos prémium autókat kínáló Polestar márkát, amelynek első járműve már piacra is került. A Polestar 1 annak ellenére, hogy nem dedikáltan sportautó, bizonyította, hogy versenypályán is megállja a helyét.","shortLead":"Néhány éve hozta létre a Volvo kínai tulajdonosa az alapvetően elektromos prémium autókat kínáló Polestar márkát...","id":"20200722_Meghajtottak_a_Nurburgingen_a_nagyon_vart_Polestar_1et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa719fb1-8cac-47a0-a73d-dae532896e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe8479f-c9c9-4268-a5dc-7088b91b3588","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Meghajtottak_a_Nurburgingen_a_nagyon_vart_Polestar_1et","timestamp":"2020. július. 22. 15:29","title":"A Nürburgingen sem vallott szégyent a nagyon várt Polestar 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság higiéniai alapcsomagokat is biztosít az utasoknak.","shortLead":"A légitársaság higiéniai alapcsomagokat is biztosít az utasoknak.","id":"20200723_Koronavirus_Emirates_koltseg_Covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc59d7e6-4c60-406e-a241-d65a3e41b992","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Koronavirus_Emirates_koltseg_Covid_19","timestamp":"2020. július. 23. 18:19","title":"Kifizeti a koronavírus-gyógyítást az Emirates, ha a gépein kapja el valaki a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogerősen megítélt kártérítés kifizetésének június 30. lett volna a határideje a Népszava szerint.","shortLead":"A jogerősen megítélt kártérítés kifizetésének június 30. lett volna a határideje a Népszava szerint.","id":"20200722_gyongyospata_nem_fizetik_ki_a_karteritest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593d9ea8-8b61-4fe5-b97c-b8518293c35f","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_gyongyospata_nem_fizetik_ki_a_karteritest","timestamp":"2020. július. 22. 18:09","title":"Már ki kellett volna fizetni a gyöngyöspatai romák kártérítését, de még mindig nem kaptak semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs főszerkesztő a menesztése után azt írta, „nem véletlenül érezte az Index szerkesztősége veszélyben magát.”","shortLead":"Dull Szabolcs főszerkesztő a menesztése után azt írta, „nem véletlenül érezte az Index szerkesztősége veszélyben magát.”","id":"20200722_Menesztettek_az_Index_foszerkesztojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6843c94f-cc8d-4738-b686-0cd79c673dcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Menesztettek_az_Index_foszerkesztojet","timestamp":"2020. július. 22. 12:16","title":"Kirúgták az Index főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Csatát nyert Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben Áder János. Bizakodásra még sincs ok, mert a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi intézkedéseiben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Csatát nyert Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben Áder János. Bizakodásra még sincs ok, mert a felcsúti milliárdos...","id":"20200723_Hulladekudvarlas_Ader_Janos_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3768c9-f346-453e-9413-994a3dbe9168","keywords":null,"link":"/360/20200723_Hulladekudvarlas_Ader_Janos_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. július. 23. 07:00","title":"Amikor Áder kiverte Mészáros kezéből a palackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány az adórendszer egyszerűsítésével indokolta a döntést.","shortLead":"A kormány az adórendszer egyszerűsítésével indokolta a döntést.","id":"20200722_onkormanyzat_oriasplakat_reklamceg_elvonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a0b656-6b7d-4af6-9608-3118361f5145","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_onkormanyzat_oriasplakat_reklamceg_elvonas","timestamp":"2020. július. 22. 20:50","title":"Az óriásplakátok után sem szedhetnek adót az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","shortLead":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","id":"20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14f0bb-3972-4f55-b1a1-1e2cf1d398a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","timestamp":"2020. július. 23. 16:03","title":"Így lehet kevesebb pénzből laptop az iPad Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből egy friss tészta és padlizsán felhasználásával készült tésztaétel, a Scialatielli padlizsánraguval receptjét mutatjuk be.","shortLead":"A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből...","id":"20200722_A_legfinomabb_olasz_tesztareceptek_Gennarotol_Scialatielli_padlizsanraguval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be61df5a-b9b5-4531-9615-afb3cd6bbfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c24f8b-49fe-4969-abca-f07a46a7e01b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200722_A_legfinomabb_olasz_tesztareceptek_Gennarotol_Scialatielli_padlizsanraguval","timestamp":"2020. július. 22. 13:01","title":"A legfinomabb olasz tésztareceptek Gennarótól: Scialatielli padlizsánraguval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]