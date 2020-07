Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde30c60-b00b-4b49-94d1-cab6738643b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szögletes terepjáró tuningolt változata jobban gyorsul, és nagyobb a végsebessége is.","shortLead":"A szögletes terepjáró tuningolt változata jobban gyorsul, és nagyobb a végsebessége is.","id":"20200728_itt_a_legujabb_800_loeros_mercedes_gosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde30c60-b00b-4b49-94d1-cab6738643b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfc87b5-d54c-4701-be9d-ab5ffc3e6ec8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_itt_a_legujabb_800_loeros_mercedes_gosztaly","timestamp":"2020. július. 28. 06:41","title":"Itt a legújabb 800 lóerős Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","shortLead":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","id":"20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c32a3a5-0769-482c-b227-6a621c6d53e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","timestamp":"2020. július. 27. 16:54","title":"Csökkentett létszámmal, távolságtartással és távoktatással készül az ELTE az őszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. 