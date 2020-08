Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni másokra.","shortLead":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni...","id":"20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936648ed-8c18-4fd7-868d-a5ea4c85e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","timestamp":"2020. július. 30. 17:25","title":"A lengyel igazságügyi miniszter szerint sérti Lengyelországot, ha nem szabad elítélni a melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorra jönnek a legnagyobb európai autógyártók idei első féléves eredményei.","shortLead":"Sorra jönnek a legnagyobb európai autógyártók idei első féléves eredményei.","id":"20200731_Rekordveszteseg_a_Renaultnal_a_Volkswagencsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75214907-b209-4090-9ddf-6b83e7e38e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Rekordveszteseg_a_Renaultnal_a_Volkswagencsoport","timestamp":"2020. július. 31. 11:10","title":"Rekordveszteség a Renault-nál, a Volkswagen-csoport osztalékot csökkentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","shortLead":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","id":"20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b031e64-c51b-48b6-be4c-b53c70be0b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","timestamp":"2020. július. 31. 05:04","title":"Zavartalan napsütés és akár 36 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren – közölte a Kínai Tudományos Akadémia.","shortLead":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren –...","id":"20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd9394-1fca-434f-bb4d-92d0745fef1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:03","title":"21 nap alatt 3000 km-t jártak be a mélytengeri kutatók Kínában – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","shortLead":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","id":"20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c52ce7d-66db-46a3-bea5-887a942fd0a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 31. 09:45","title":"Trump mégsem akarja elhalasztani az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jókor című lapnak a Magyar Államkincstár csak a kiadója, azt a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda rendelte meg.","shortLead":"A Jókor című lapnak a Magyar Államkincstár csak a kiadója, azt a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda...","id":"20200731_235_millioba_kerult_a_nyugdijasoknak_kuldott_allami_propagandamagazin_postazasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cdff39-7958-455d-bd62-df3e79febbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_235_millioba_kerult_a_nyugdijasoknak_kuldott_allami_propagandamagazin_postazasa","timestamp":"2020. július. 31. 11:32","title":"235 millióba került a nyugdíjasoknak küldött állami propagandamagazin postázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb kedvelt jellemzőkkel bővült a tabletes verzió.","shortLead":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb...","id":"20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209def1d-0f1f-4201-92f2-ce0068fe40fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","timestamp":"2020. július. 31. 14:03","title":"Új funkciók érkeztek a Photoshopba iPaden, lassan olyan lesz, mint az asztali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.","shortLead":"Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.","id":"20200731_Egymasnak_estek_Kina_es_az_USA_budapesti_nagykovetei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e924c-5bae-4609-be18-e6bfb5d99fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Egymasnak_estek_Kina_es_az_USA_budapesti_nagykovetei","timestamp":"2020. július. 31. 17:30","title":"Egymásnak estek Kína és az USA budapesti nagykövetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]