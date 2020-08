Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szállodát ért merényletben legkevesebb tízen meghaltak. ","shortLead":"Egy szállodát ért merényletben legkevesebb tízen meghaltak. ","id":"20200816_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0297c4-93e2-4c6e-8988-7d3e8bc6dd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:10","title":"Halálos terroristatámadás Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kutatás is ugyanarra az eredményre jutott: ha valaki enyhe tünetekkel esett át a koronavírus-fertőzésen, a testében még hónapokkal később is ott lehet a vírus legyőzéséhez szükséges antitest.","shortLead":"Több kutatás is ugyanarra az eredményre jutott: ha valaki enyhe tünetekkel esett át a koronavírus-fertőzésen...","id":"20200817_koronavirus_jarvany_immunrendszer_immunvalasz_immunitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5064bf1a-0589-4b12-98a2-446a771e87aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_koronavirus_jarvany_immunrendszer_immunvalasz_immunitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok: tényleg immunissá válhat a szervezet a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Háromszáz ember jelentkezését várják az élőlánchoz. ","shortLead":"Háromszáz ember jelentkezését várják az élőlánchoz. ","id":"20200817_Koltozik_a_debreceni_szinhaz_kozonseg_elolanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d442e959-3c42-4536-a154-770c1744c4cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Koltozik_a_debreceni_szinhaz_kozonseg_elolanc","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:54","title":"Költözik a debreceni színház, a közönség segítségét kérik a pakoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33973f6-5a2d-4c09-b4e1-b36092b0c8c9","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk minőségi térhatású hangzást a tévénkhez, akkor a többek közt digitális asszisztenst is felvonultató Sonos Arc jó választás lehet. De alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Ha a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk minőségi térhatású hangzást a tévénkhez, akkor a többek közt digitális...","id":"20200815_sonos_uj_okos_hangprojektor_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33973f6-5a2d-4c09-b4e1-b36092b0c8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1966d55b-e84d-45ca-a549-a7d97554bfe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_sonos_uj_okos_hangprojektor_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:00","title":"Tudja, mi az a hangprojektor? Mi kipróbáltunk egy olyat, ami a szóból is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthonról dolgozni jó, kivéve, ha a munkáltató folyamatosan azt fürkészi, vajon tényleg a munkával foglalkozik-e az alkalmazott. A túlzottan kíváncsi szemek elől viszont már el is lehet bújni.","shortLead":"Otthonról dolgozni jó, kivéve, ha a munkáltató folyamatosan azt fürkészi, vajon tényleg a munkával foglalkozik-e...","id":"20200817_tavmunka_otthoni_munkavegzes_dolgozo_munkavallalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8964d3b0-596f-4b36-b331-c4e7e88d8685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_tavmunka_otthoni_munkavegzes_dolgozo_munkavallalo","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:03","title":"Visszavágnak az alkalmazottak a távmunkát megfigyelő főnökeiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely alváshoz és munkához használt \"fűágyak\" nyomait fedezte fel a Dél-afrikai Köztársaságban lévő KwaZulu-Natal tartománybeli Border barlangban.","shortLead":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20200817_alvas_fuagy_hamu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed7db54-0d40-4e21-985d-375f3ce5b8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_alvas_fuagy_hamu","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:03","title":"Előkerült egy 200 000 éves ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, és azóta is ott tartózkodik.","shortLead":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ff8685-42d2-4c46-8221-272bc13334a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:49","title":"Elismerték, a volt spanyol király tényleg Abu-Dzabiban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]