[{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","shortLead":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","id":"20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff3fe6b-c938-47aa-822a-cc1fac8a39c7","keywords":null,"link":"/elet/20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:07","title":"A Balaton Európa legbiztonságosabb tava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió afganisztáni inváziója miatt. A sportolókat érő washingtoni nyomásgyakorlás alig különbözött attól, mint amivel négy évvel később Moszkva elérte a Los Angeles-i játékok bosszúbojkottját.","shortLead":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió...","id":"202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d61f21-89a5-4e50-bad9-cac7b8a66e46","keywords":null,"link":"/360/202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Az amerikai sportolókat is megdolgozta a politika a moszkvai olimpiai bojkottért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456f3eba-3e6f-4c7f-bcd5-fa94aa0bfdca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsen hivatalos tájékoztatás az újságírók őrizetbe vételéről sem. Az elnökválasztásról tudósítottak.","shortLead":"Egyelőre nincsen hivatalos tájékoztatás az újságírók őrizetbe vételéről sem. Az elnökválasztásról tudósítottak.","id":"20200807_orizetbe_vett_ukran_ujsagirok_feheroroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=456f3eba-3e6f-4c7f-bcd5-fa94aa0bfdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d21198e-f7ce-425d-afdf-c69aafa7bf8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_orizetbe_vett_ukran_ujsagirok_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:20","title":"Elfogtak egy ukrán tévéstábot Fehéroroszországban, de nem árulják el, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","id":"20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf7d416-0744-4669-a51e-a1037a6650af","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:45","title":"Meghalt Reigl Judit festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket.","shortLead":"Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket.","id":"20200808_Melegjogi_aktivistakat_tartoztattak_le_Varsoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82983751-ee46-4c31-92cf-b695c5a2e012","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Melegjogi_aktivistakat_tartoztattak_le_Varsoban","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:35","title":"Melegjogi aktivistákat tartóztattak le Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbfa588-587c-445e-9ec8-64da0ed6fc2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 13 ezer növényfajával Új-Guinea világrekorder a szigetek között – derült ki a Zürichi Egyetem vezetésével készült tanulmányból.","shortLead":"Több mint 13 ezer növényfajával Új-Guinea világrekorder a szigetek között – derült ki a Zürichi Egyetem vezetésével...","id":"20200808_uj_guinea_vilagrekorder_13_ezer_novenyfaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bbfa588-587c-445e-9ec8-64da0ed6fc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba47d095-5281-4843-aa5f-5e3a129931cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200808_uj_guinea_vilagrekorder_13_ezer_novenyfaj","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:03","title":"99 tudós számolta össze, hányféle növény van Új-Guineán – az eredmény 13 634","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6d100f-31ae-479a-bd9d-80f0fa41bd1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közel 2 milliárd forintos állami támogatás után plusz könnyítéseket is kap a Club Aliga-projekt.","shortLead":"A közel 2 milliárd forintos állami támogatás után plusz könnyítéseket is kap a Club Aliga-projekt.","id":"20200808_A_kormany_kiemelt_beruhazassa_tette_a_volt_MSZMPpartudulo_megujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b6d100f-31ae-479a-bd9d-80f0fa41bd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb2da79-d8f3-483d-b726-8d60fd5cbd0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_kormany_kiemelt_beruhazassa_tette_a_volt_MSZMPpartudulo_megujitasat","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:33","title":"A kormány kiemelt beruházássá tette a volt MSZMP-pártüdülő megújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány az USA-ban: lényegében minden 66. amerikaira jut egy fertőzött és már 160 ezer áldozatot szedett a járvány.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány az USA-ban: lényegében minden 66. amerikaira jut egy fertőzött és már 160 ezer áldozatot...","id":"20200809_Mar_tobb_mint_otmillio_fertozott_van_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1531aebe-aaba-4e73-b776-8c7752655d21","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Mar_tobb_mint_otmillio_fertozott_van_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:24","title":"Már több mint ötmillió fertőzött van az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]