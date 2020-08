Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","shortLead":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","id":"20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b1738-ffc6-4168-9c0e-97ca16d1a75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:30","title":"Gulyás Gergely is beszállt a német államtitkár szidalmazásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46b3865-8571-4695-b249-ab899f695938","keywords":null,"link":"/360/20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:00","title":"Vasember a szakadék szélén - Elon Musk életútja, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene változtatni ahhoz, hogy hatékonyan oldhassuk meg a társadalmi elszigetelődést? És ha a metrócsempét a nyers húsok fogyasztásakor kapott betegségeknek, a nyolcvanas évek szőrös vécéülőkéit meg az antibiotikumoknak köszönhetjük, vajon mit hoz majd a koronavírus?","shortLead":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene...","id":"20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16e026a-3d5a-48c2-b05e-74178dab8677","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:00","title":"Az otthonunk az algoritmus, amely megvéd a koronavírus keserveitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne a hétköznapjainkba.","shortLead":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne...","id":"20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e93c062-8bf9-4bcb-af0b-8f726c4b4a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:55","title":"Karácsony Gergely beszélt a Pride sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631ef074-898e-4132-915d-a5e69e267a2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves Mej Hsziangot májusban mesterségesen termékenyítették meg, az apa a szintén a washingtoni állatkertben élő 23 éves Tien-Tien.\r

\r

","shortLead":"A 22 éves Mej Hsziangot májusban mesterségesen termékenyítették meg, az apa a szintén a washingtoni állatkertben élő 23...","id":"20200822_Kamerak_elott_szuletett_meg_a_pandabocs_washingtoni_allatkert_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=631ef074-898e-4132-915d-a5e69e267a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f323cafa-9152-49ea-9483-c32d0188ad28","keywords":null,"link":"/elet/20200822_Kamerak_elott_szuletett_meg_a_pandabocs_washingtoni_allatkert_video","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:33","title":"Kamerák előtt született meg a pandabocs a washingtoni állatkertben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezalatt hat emberrel végzett a járvány, míg egy nappal korábban 18 áldozatot követelt az országban. ","shortLead":"Ezalatt hat emberrel végzett a járvány, míg egy nappal korábban 18 áldozatot követelt az országban. ","id":"20200823_egyesult_kiralysag_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225dcf93-071e-4f6f-ab7b-e6c60b37367b","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_egyesult_kiralysag_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:23","title":"1041 koronavírusost találtak a briteknél vasárnap, csökkent az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha még mindig kísértene a 100 éve született, de papíron maradt sevres-i béke.","shortLead":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha...","id":"202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf42a8b-1eef-4c9a-8042-347da280c6f8","keywords":null,"link":"/360/202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:00","title":"Harcolni is kész a török elnök a Földközi-tenger mélyén felfedezett gázmezőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette.\r

","shortLead":"Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu...","id":"20200822_Az_Indexhez_igazol_a_Mandiner_volt_foszerkesztoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c423cc9-cee6-43bc-ac42-e958d0808913","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_Az_Indexhez_igazol_a_Mandiner_volt_foszerkesztoje","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:52","title":"Az Indexhez igazol a Mandiner volt főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]