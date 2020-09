Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét, az új kuratóriumi tagoknak nem engedik a belépést az intézmény területére, a tanítás megkezdését elhalasztották. A kormány és az intézmény új vezetője, Vidnyánszky Attila egyelőre nem akarnak visszavonulót fújni. Feszült patthelyzet alakult ki, mi pedig sorra vettük, innen milyen lehetséges forgatókönyvek mentén gördülhetnek tovább az események.","shortLead":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét...","id":"20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34569e2-571a-4057-bed1-f9fd425fe7ad","keywords":null,"link":"/elet/20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","timestamp":"2020. szeptember. 10. 06:30","title":"Megakadhat a hatalom torkán az SZFE, de végigviszi a kormány, amit elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel öt hónap telt el azóta, hogy a Bónusz Brigád csődvédelmet kért, mostanra jutottak el az egyezségig.","shortLead":"Közel öt hónap telt el azóta, hogy a Bónusz Brigád csődvédelmet kért, mostanra jutottak el az egyezségig.","id":"20200909_Csodegyezseg_Bonusz_Brigad_csod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a90746-b8dd-49f3-b7cd-63a7bcdc2bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_Csodegyezseg_Bonusz_Brigad_csod","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:03","title":"Csődegyezséget kötött a Bónusz Brigád a hitelezőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f2e1bc-ae4e-4d97-a9bc-2a8dbbf3ebe5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak akkor váltanak, ha a járvány megjelenik.","shortLead":"Csak akkor váltanak, ha a járvány megjelenik.","id":"20200910_koronavirus_jarvany_iskola_digitalis_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f2e1bc-ae4e-4d97-a9bc-2a8dbbf3ebe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bacd2be-ae1a-46df-8b74-954c0a67ee06","keywords":null,"link":"/elet/20200910_koronavirus_jarvany_iskola_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:50","title":"Tíz-húsz iskola állt át eddig távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A páciensnek az AstraZeneca gyógyszerét adták be, a többi alany jól van. A furcsa tüneteket produkáló nő valószínűleg még szerdán elhagyhatja a kórházat.","shortLead":"A páciensnek az AstraZeneca gyógyszerét adták be, a többi alany jól van. A furcsa tüneteket produkáló nő valószínűleg...","id":"20200909_gerincbetegseg_koronavirus_vakcina_astrazeneca_oxford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2f48d0-07df-4605-b116-f49dcd837810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_gerincbetegseg_koronavirus_vakcina_astrazeneca_oxford","timestamp":"2020. szeptember. 09. 21:33","title":"Ritka gerincbetegsége lett a nőnek, akinek beadták az oxfordi koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl szigorú volt néha a katolikus egyház, ha az evésről vagy a szexről volt szó – ismerte el a pápa.","shortLead":"Túl szigorú volt néha a katolikus egyház, ha az evésről vagy a szexről volt szó – ismerte el a pápa.","id":"20200910_papa_eves_szex_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f084bc-70e9-4c56-8959-a15309edde75","keywords":null,"link":"/elet/20200910_papa_eves_szex_interju","timestamp":"2020. szeptember. 10. 06:58","title":"Ferenc pápa: Az evés és a szex öröme isteni eredetű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6670759e-3eba-4c3f-b711-2cccaf1fb4f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Benedek Fülöp vállalkozásában gyermekei is benne vannak.","shortLead":"Benedek Fülöp vállalkozásában gyermekei is benne vannak.","id":"202037_tiszapuspoki_aranykorona_csanyi_es_medgyessy_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6670759e-3eba-4c3f-b711-2cccaf1fb4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a792b131-a1df-426e-8c3a-32e0963cbad7","keywords":null,"link":"/360/202037_tiszapuspoki_aranykorona_csanyi_es_medgyessy_utan","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:00","title":"Medgyessy és Gyurcsány államtitkára összevonta agrárcégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1","c_author":"T. S. ","category":"kultura","description":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel együtt láthatjuk majd több rangos európai múzeum késő római kori ezüstkészleteinek tárgyait.","shortLead":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel...","id":"20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570be374-71eb-41b4-8b94-264f789970d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:47","title":"Átütemezték a 400 milliós nemzetközi Seuso-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyet végleg rendezné a Wizz Air, ezért pert indított.","shortLead":"Az ügyet végleg rendezné a Wizz Air, ezért pert indított.","id":"20200909_wizz_air_buzz_ryanair_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1301b7-da42-4585-8cae-2bd5f07b84c4","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_wizz_air_buzz_ryanair_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:50","title":"Nyert a Wizz Air, nem használhatja a Buzz márkanevet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]