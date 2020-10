Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus FC labdarúgóklubnál két koronavírusos megbetegedést regisztráltak szombaton, ezért minden bizonnyal elmarad a vasárnapra tervezett, Napoli elleni olasz bajnoki rangadó.","shortLead":"A Juventus FC labdarúgóklubnál két koronavírusos megbetegedést regisztráltak szombaton, ezért minden bizonnyal elmarad...","id":"20201003_Karantenba_kerult_a_Juventus_teljes_kerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddc3464-3a6c-44f4-aa73-2b2039112049","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Karantenba_kerult_a_Juventus_teljes_kerete","timestamp":"2020. október. 03. 20:58","title":"Karanténba került a Juventus teljes kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A német újraegyesítés \"hősét\", Helmut Kohl kancellárt alig egy évvel később tojással dobálták meg Halléban. És az azóta eltelt három évtized sem volt elég, hogy a németek határtalanul lelkesedjenek az egység ünnepén.","shortLead":"A német újraegyesítés \"hősét\", Helmut Kohl kancellárt alig egy évvel később tojással dobálták meg Halléban. És az azóta...","id":"202040__nemet_egyesites__mibol_lesz_anemzeti_unnep__tojasdobalas__a_fej_es_asziv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82c335-65f5-4071-81e2-7016e0544afa","keywords":null,"link":"/360/202040__nemet_egyesites__mibol_lesz_anemzeti_unnep__tojasdobalas__a_fej_es_asziv","timestamp":"2020. október. 03. 16:00","title":"Virágzó vidéket ígértek a keletnémeteknek 1990-ben, csalódás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e4b274-04b8-4c5c-9656-45d60ea4facc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Átrajzolt első- és hátsó résszel, valamint modernizált technikával érkezett meg Magyarországra a felfrissített 5-ös széria, melynek alapmodellje legolcsóbban 14,75 millió forint ellenében vezethető haza.","shortLead":"Átrajzolt első- és hátsó résszel, valamint modernizált technikával érkezett meg Magyarországra a felfrissített 5-ös...","id":"20201004_adj_egy_otost_kiprobaltuk_a_megujult_5os_bmwt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e4b274-04b8-4c5c-9656-45d60ea4facc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5dc151-b6e9-4198-bdee-96d4947814bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_adj_egy_otost_kiprobaltuk_a_megujult_5os_bmwt","timestamp":"2020. október. 04. 06:41","title":"Adj egy ötöst: kipróbáltuk a megújult 5-ös BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak – jelentette hétfő reggel az örmény, illetve az azeri védelmi minisztérium.\r

\r

","shortLead":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak...","id":"20201005_hegyi_karabah_azerbajdzsan_ormenyorszag_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7dc8bb1-01e0-4bda-a958-a1df9326731d","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_hegyi_karabah_azerbajdzsan_ormenyorszag_haboru","timestamp":"2020. október. 05. 12:30","title":"Karabahi háború: tovább lövi egymást Azerbajdzsán és Örményország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került rivaldafénybe. A magyar helyzetről Jourová azt mondta, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít. Orbán Viktor ezért a lemondását követelte. Jourová a magyar kormányfővel is jó viszont ápoló Andrej Babis miniszterelnök pártjában politizál, a Time magazin tavaly a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta. Portré.","shortLead":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került...","id":"20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc4c036-189b-46ca-9e96-3f370ee1a506","keywords":null,"link":"/360/20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","timestamp":"2020. október. 04. 13:00","title":"A hét embere: Věra Jourová jogállamisági biztos, aki láthatóan Orbán idegeire megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d348d811-9a22-4507-9df6-71cd428c10f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalogsági ásóval rátámadt egy katonai ruhát viselő férfi egy zsidó diákra vasárnap délután egy hamburgi zsinagóga előtt.","shortLead":"Gyalogsági ásóval rátámadt egy katonai ruhát viselő férfi egy zsidó diákra vasárnap délután egy hamburgi zsinagóga...","id":"20201004_Tamadas_ert_egy_zsido_diakot_Hamburgban_egy_zsinagoga_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d348d811-9a22-4507-9df6-71cd428c10f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc85d26-a6f0-434d-8011-e55313a9719c","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Tamadas_ert_egy_zsido_diakot_Hamburgban_egy_zsinagoga_elott","timestamp":"2020. október. 04. 21:55","title":"Támadás ért egy zsidó diákot Hamburgban egy zsinagóga előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus tendenciáit vette górcső alá.","shortLead":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus...","id":"20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de91af-35a7-418a-91b9-0aa4a25aa977","keywords":null,"link":"/360/20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","timestamp":"2020. október. 04. 09:00","title":"Konrad Adenauer Alapítvány: a nemzeti-konzervativizmus erősödik, a szélsőjobb gyengül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]