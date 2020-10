Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59fd2031-f8a6-4123-b8d9-0bc6468465a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is átadta az év múzeumainak, illetve az év kiállításainak járó elismeréseket. ","shortLead":"A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is átadta az év múzeumainak, illetve az év kiállításainak járó...","id":"20201013_Ezek_lettek_iden_a_legjobb_magyar_muzeumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59fd2031-f8a6-4123-b8d9-0bc6468465a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28751991-699c-410f-b3f6-2dc1d8ae756f","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Ezek_lettek_iden_a_legjobb_magyar_muzeumok","timestamp":"2020. október. 13. 10:32","title":"Ezek lettek idén a legjobb magyar múzeumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7357b526-dd6e-465b-a720-c7b94438a258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tiguan alá pozícionált újdonság mozgatásáról egy 1,5 literes turbós benzinmotor gondoskodik.","shortLead":"A Tiguan alá pozícionált újdonság mozgatásáról egy 1,5 literes turbós benzinmotor gondoskodik.","id":"20201014_volkswagen_taos_neven_egy_ujabb_divatterepjaro_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7357b526-dd6e-465b-a720-c7b94438a258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd729-652a-4b02-8e77-d02c96567084","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_volkswagen_taos_neven_egy_ujabb_divatterepjaro_erkezett","timestamp":"2020. október. 14. 11:21","title":"Volkswagen Taos néven egy újabb divatterepjáró érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormány 214 millió euróról kényszerül lemondani, amióta háborút indított a nem a befolyása alá tartozó civil szervezetek ellen. ","shortLead":"A magyar kormány 214 millió euróról kényszerül lemondani, amióta háborút indított a nem a befolyása alá tartozó civil...","id":"20201013_lapszemle_norveg_alap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db26a572-a22a-4bb2-859d-d2ada83c0cfe","keywords":null,"link":"/360/20201013_lapszemle_norveg_alap","timestamp":"2020. október. 13. 07:45","title":"Az EU vitatkozik, a nem EU-tag Norvégia nem ad pénzt a jogállamiság megsértőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90f3ed9-cc8a-449b-b693-8cd98271e46c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szivattyú hibásodott meg.","shortLead":"A szivattyú hibásodott meg.","id":"20201015_budafok_aluljaro_eso_szivattyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90f3ed9-cc8a-449b-b693-8cd98271e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9287a1dc-fc6c-405d-9517-16856fc7a462","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_budafok_aluljaro_eso_szivattyu","timestamp":"2020. október. 15. 04:54","title":"Megint megállt a víz a tavaly felújított budafoki aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A University of Nevada tudósai szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy az első fertőződés nem ad teljes védelmet a betegséggel szemben.","shortLead":"A University of Nevada tudósai szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy az első fertőződés nem ad teljes védelmet...","id":"20201013_koronavirus_ujrafertozodes_korhazi_ellatas_tunetek_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474d341d-00a3-4afa-97d4-acb146aa61a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_koronavirus_ujrafertozodes_korhazi_ellatas_tunetek_jarvany","timestamp":"2020. október. 13. 09:33","title":"Kétszer is elkapta a koronavírust egy 25 éves amerikai, másodjára kórházba került miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem változott, a forintárfolyam viszont jelentősen.","shortLead":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem...","id":"20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0520a292-4aa2-4f43-97a0-2ffe15bfb698","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","timestamp":"2020. október. 14. 07:33","title":"Durva drágulást hoztak az új iPhone-ok – de csak forintban számolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","shortLead":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","id":"20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae629159-84fd-4d54-9db7-33f8bfe49629","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","timestamp":"2020. október. 13. 10:46","title":"Királynői kitüntetést kapott Marcus Rashford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes kitalálni, milyen érzelmek ültek ki a viselője arcára.","shortLead":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes...","id":"20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b835677b-a669-46c0-9288-7fa9158d95c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","timestamp":"2020. október. 13. 16:03","title":"Videó: Megcsinálták a fejhallgatót, ami képes látni az ember arckifejezéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]