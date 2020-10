Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család aktuális tagjait, az augusztus pedig a Note családé. Idén viszont más lehet a helyzet.","shortLead":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család...","id":"20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ec163-5744-4bc3-868d-b70232870312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","timestamp":"2020. október. 20. 10:03","title":"Korábban érkezhet a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból való részesedést a jogállamiság és a demokratikus értékek tiszteletben tartásával, mindössze 18 százalékuk ellenzi ezt.","shortLead":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból...","id":"20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f402b7c6-49a3-4955-90d1-25f2a218bbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","timestamp":"2020. október. 20. 08:57","title":"A magyarok több mint kétharmados többséggel támogatják a jogállami feltételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","shortLead":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","id":"20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0b7465-1a68-4d2e-89e1-979e4c6eb70c","keywords":null,"link":"/elet/20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","timestamp":"2020. október. 20. 17:28","title":"December 15-ig fogadják el a lejáró diákigazolványokat a MÁV-nál és a Volánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585f0cde-beb9-4a48-a6de-e0646b721dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","timestamp":"2020. október. 20. 10:31","title":"700 lóerő, biturbó V8 és zöld rendszám: itt a Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő kereskedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő...","id":"20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e982d79-8db9-49cd-ba98-533ff6f02bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","timestamp":"2020. október. 20. 17:10","title":"Az EU már eljárást is indít amiatt, hogy egyes tagállamok pénzért árulnak állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e69a4f-b88f-47d5-9ca1-8d4ae4173985","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torokmandulát nem távolítják el teljesen, hanem egy nagyon pici részt meghagynak – állapította meg egy hosszú távú ausztrál kutatás.","shortLead":"Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torokmandulát nem távolítják el teljesen, hanem...","id":"20201020_mandulamutet_reszleges_eltavolitas_horkolas_alvaszavar_verzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e69a4f-b88f-47d5-9ca1-8d4ae4173985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed711f4-39be-4e45-bc5e-c6ebfe061f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_mandulamutet_reszleges_eltavolitas_horkolas_alvaszavar_verzes","timestamp":"2020. október. 20. 07:03","title":"Erről tudjon, mielőtt kivetetné a gyerek manduláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloszlatja a francia kormány a szerdai ülésén a palesztinbarát Cheikh Yassine közösséget, mert az iszlamista csoport „közvetlenül érintett” a történelemtanár meggyilkolásában – jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. ","shortLead":"Feloszlatja a francia kormány a szerdai ülésén a palesztinbarát Cheikh Yassine közösséget, mert az iszlamista csoport...","id":"20201021_franciaorszag_iszlamista_merenylet_samuel_paty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ae9d89-314b-4694-8103-2a28c10bde17","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_franciaorszag_iszlamista_merenylet_samuel_paty","timestamp":"2020. október. 21. 07:10","title":"Üzeneteket váltott a francia tanár gyilkosa és az egyik tanítványának apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy teljes bajnoki forduló helyett egyetlen meccset tartanak meg a női kézilabdaligában, annyi a koronavírusos játékos.","shortLead":"Egy teljes bajnoki forduló helyett egyetlen meccset tartanak meg a női kézilabdaligában, annyi a koronavírusos játékos.","id":"20201019_kezilabda_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4c1ab8-63cf-4eef-904c-3ff015e277a1","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kezilabda_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A női kézilabda-bajnokság 7 meccse közül hat elmarad a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]