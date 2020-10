Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6769e21-ec3f-4b30-9f24-f7177130af97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a jelenetről készül videó alapján indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség a jelenetről készül videó alapján indított eljárást.","id":"20201023_Kozuti_veszelyeztetes_az_M1esen_buntetesbol_leparkolo_Audi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6769e21-ec3f-4b30-9f24-f7177130af97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b782f-cc3b-43a9-9e3e-d78f1c2c368d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Kozuti_veszelyeztetes_az_M1esen_buntetesbol_leparkolo_Audi","timestamp":"2020. október. 23. 07:28","title":"Közúti veszélyeztetésért felelhet az M1-es közepén büntetésből „leparkóló” autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6953f0fd-70ef-4422-8379-0507006b9e97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság külseje és belseje is egyedi megjelenést kapott, de a jó öreg 83 lóerős motorhoz nem nyúltak hozzá a fejlesztők.","shortLead":"Az újdonság külseje és belseje is egyedi megjelenést kapott, de a jó öreg 83 lóerős motorhoz nem nyúltak hozzá...","id":"20201024_uj_limitalt_szeriat_kapott_a_43_eve_gyartott_lada_niva_4x4_black","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6953f0fd-70ef-4422-8379-0507006b9e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7ca681-f546-4655-b1e2-2f60c9c195c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_uj_limitalt_szeriat_kapott_a_43_eve_gyartott_lada_niva_4x4_black","timestamp":"2020. október. 24. 06:41","title":"Új limitált szériát kapott a 43 éve gyártott Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre 47 beteg vesztette életét a koronavírus miatt Magyarországon.","shortLead":"Péntekre 47 beteg vesztette életét a koronavírus miatt Magyarországon.","id":"20201023_koronavirus_napi_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33183577-abbe-4987-a572-938ce1c1fa35","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_koronavirus_napi_szamok","timestamp":"2020. október. 23. 09:25","title":"Erősödik a vírusnyomás: 2066 újabb fertőzöttet azonosítottak, 47-en haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c730a3d7-b550-41b8-af35-68f044d12cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék vezető politikusai egymás után fejtik ki, hogy miért jelkép október 23-a. 