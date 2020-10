Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","shortLead":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","id":"20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b28c5a-02cf-478c-b615-992694b6df34","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","timestamp":"2020. október. 25. 09:06","title":"Máris reagált Gulyás Gergely kijelentésére az SZFE diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","id":"20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb4d77f-c7b5-4648-97ae-852e4f17a6ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","timestamp":"2020. október. 25. 10:35","title":"Pártot alapított Berki Krisztián, indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főként három dologról van szó, és mind komoly szereppel bír.","shortLead":"Főként három dologról van szó, és mind komoly szereppel bír.","id":"20201023_koronavirus_jarvany_terjedes_haztartas_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8fd172-f9d4-44b6-910f-bc02100d405e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_koronavirus_jarvany_terjedes_haztartas_utazas","timestamp":"2020. október. 23. 15:55","title":"Rájöttek végre a kutatók, miért tudott ilyen gyorsan elterjedni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette némiképp a nyugaton ismert mintákhoz. Az irány széttartó volt: a középosztály számára a világ szabaddá és egyre sokszínűbbé vált, hirtelen felemelkedett egy sajátos kultúrát hozó új vállalkozóréteg, eközben azonban tömegek kerültek kilátástalan helyzetbe.","shortLead":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette...","id":"20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8ab0-bd61-45bc-be26-dd93a9a32ae5","keywords":null,"link":"/360/20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","timestamp":"2020. október. 24. 15:30","title":"A szabadság ára: a rendszerváltás és a hétköznapok - Drótvágó sorozat 5. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.","shortLead":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német...","id":"20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db3f4c1-c645-422a-b642-dcd50008d7bc","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","timestamp":"2020. október. 24. 18:09","title":"Bundesliga: nyert a Bayern München és a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"HVG","category":"360","description":"A marokkói gyökerű alkotás megvalósításához most projektcéget hoztak létre a magyar filmesek.","shortLead":"A marokkói gyökerű alkotás megvalósításához most projektcéget hoztak létre a magyar filmesek.","id":"202043_sirokko_marokkoi_filmrendezovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6df23de-38ff-4c1b-823c-259c0aa56283","keywords":null,"link":"/360/202043_sirokko_marokkoi_filmrendezovel","timestamp":"2020. október. 25. 11:10","title":"Magyar filmesek dolgoznak egy marokkói filmen, az állam is támogatja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek István kétrészes publicisztikájának második felében arról beszél, hogy milyen politikai, morális és gyakorlati természetű kérdésekről kell döntenie az Orbán-rendszerrel szemben álló pártoknak.","shortLead":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek...","id":"20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f22ae4-80ed-4ac2-9d7a-b40a05039513","keywords":null,"link":"/360/20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","timestamp":"2020. október. 23. 15:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac","c_author":"Konok Péter","category":"360","description":"Ahol létezik egyedül üdvözítő állami ideológia, ott a társadalom széles rétegei óhatatlanul ellenséggé válnak, írja Konok Péter. Amikor pedig a miniszterelnök uralkodó többesben beszél, átlép egy vonalat, sőt - némi képzavarral - többfelől is átlépi azt.","shortLead":"Ahol létezik egyedül üdvözítő állami ideológia, ott a társadalom széles rétegei óhatatlanul ellenséggé válnak, írja...","id":"202043_cancel_culturebol_kancellarkultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81889df3-fe61-426e-95b0-e9cd3d75a052","keywords":null,"link":"/360/202043_cancel_culturebol_kancellarkultura","timestamp":"2020. október. 23. 13:30","title":"Konok Péter: Cancel culture helyett kancellárkultúra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]