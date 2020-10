Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU igazságos vakcinaelosztásról állapodott meg, válságos állapotban a nizzai merénylő, kampányfinis az USA-ban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az EU igazságos vakcinaelosztásról állapodott meg, válságos állapotban a nizzai merénylő, kampányfinis az USA-ban...","id":"20201030_Radar360_Meghosszabbitottak_a_magyar_hatarzarat_Spanyolorszagban_majusig_szuksegallapot_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8113115-5b96-4ad9-9d3e-b72d3663c9f5","keywords":null,"link":"/360/20201030_Radar360_Meghosszabbitottak_a_magyar_hatarzarat_Spanyolorszagban_majusig_szuksegallapot_lesz","timestamp":"2020. október. 30. 08:05","title":"Radar360: Meghosszabbították a magyar határzárat, Spanyolországban májusig szükségállapot lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9fbf3e-0b09-48fa-b6c9-10083ffb9e6b","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Hosszú évtizedek óta főz, szakácskönyvei a legnagyobb példányszámban fogynak el Spanyolországban. Mondják, még jó humora is van – Karlos Arguiñano baszk séf, egy kis ízelítővel.","shortLead":"Hosszú évtizedek óta főz, szakácskönyvei a legnagyobb példányszámban fogynak el Spanyolországban. Mondják, még jó...","id":"20201029_Az_orokifju_rekorder__recept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b9fbf3e-0b09-48fa-b6c9-10083ffb9e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdfbfaf-3d76-4ddc-a2f0-460976006d8d","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Az_orokifju_rekorder__recept","timestamp":"2020. október. 29. 11:11","title":"Az örökifjú séf – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis újdonsága 4 és 6 hengeres motorokkal indul harcba a szabadidő-autók piacán.","shortLead":"A Genesis újdonsága 4 és 6 hengeres motorokkal indul harcba a szabadidő-autók piacán.","id":"20201030_szemrevalo_koreai_rivalist_kapott_a_bmw_x3_hyundai_genesis_gv70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386e5ea6-e103-48c3-8ee5-676f196cad72","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szemrevalo_koreai_rivalist_kapott_a_bmw_x3_hyundai_genesis_gv70","timestamp":"2020. október. 30. 09:21","title":"Szemrevaló koreai riválist kapott a BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d8f2a6-396d-4d43-91ea-d186c3712ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szikszai Péter volt Hír TV-s és Echo TV-s vezető írta a cikket, ami 1,3 milliót ért a bíróságon.","shortLead":"Szikszai Péter volt Hír TV-s és Echo TV-s vezető írta a cikket, ami 1,3 milliót ért a bíróságon.","id":"20201030_Pert_vesztett_a_Magyar_Nemzet_kiderult_kicsoda_a_kullancsozo_Zummer_Fulop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d8f2a6-396d-4d43-91ea-d186c3712ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c464c0d7-0c5a-46ca-8bf5-372cc9dabbbc","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Pert_vesztett_a_Magyar_Nemzet_kiderult_kicsoda_a_kullancsozo_Zummer_Fulop","timestamp":"2020. október. 30. 13:14","title":"Pert vesztett a Magyar Nemzet, kiderült, kicsoda a kullancsozó Zummer Fülöp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715f7f89-a3ff-4417-bf17-85641acd6f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztály érintett, ott felvételi zárlat van. ","shortLead":"Egy osztály érintett, ott felvételi zárlat van. ","id":"20201030_Tobb_lako_es_dolgozo_is_koronavirusos_a_bolyi_lakootthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=715f7f89-a3ff-4417-bf17-85641acd6f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d930726c-63a8-414b-9ab7-61006fb4ea8a","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Tobb_lako_es_dolgozo_is_koronavirusos_a_bolyi_lakootthonban","timestamp":"2020. október. 30. 17:45","title":"Több lakó és dolgozó is koronavírusos a bólyi lakóotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597d7142-41d8-458f-b943-15cb15bbb229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztrájkbizottság nyolcpontos követelést fogalmazott meg a munkáltatóval szemben, a kilencedikben pedig a kormányhoz fordulnak.","shortLead":"A sztrájkbizottság nyolcpontos követelést fogalmazott meg a munkáltatóval szemben, a kilencedikben pedig a kormányhoz...","id":"20201029_SZFE_fellebbezes_fv_torvenyszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=597d7142-41d8-458f-b943-15cb15bbb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55035783-558c-45be-b978-9b72f2aa5d70","keywords":null,"link":"/kultura/20201029_SZFE_fellebbezes_fv_torvenyszek","timestamp":"2020. október. 29. 16:02","title":"Fellebbez az SZFE sztrájkbizottsága a Fővárosi Törvényszék végzése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Borbély Lénárd koronavírussal került be légzési nehézségek miatt.","shortLead":"A fideszes Borbély Lénárd koronavírussal került be légzési nehézségek miatt.","id":"20201030_borbely_lenard_koronavirus_csepel_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbfef89-f07a-43c9-867a-ad5a087e14a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_borbely_lenard_koronavirus_csepel_korhaz","timestamp":"2020. október. 30. 16:49","title":"Elhagyhatta a kórházat Csepel polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20201029_szmog_levego_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c36a66-d32c-456a-aa01-b69ef9d364f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_szmog_levego_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 29. 11:24","title":"Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc – csak néhány város, ahol gond van a levegőminőséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]