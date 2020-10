Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlépte az atlétika-világbajnokság ára a 200 milliárd forintos határt.","shortLead":"Átlépte az atlétika-világbajnokság ára a 200 milliárd forintos határt.","id":"20201031_atletika_vb_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dc12f9-375b-46f6-8e94-d3130a4df88e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_atletika_vb_stadion","timestamp":"2020. október. 31. 13:27","title":"Tovább drágult az atlétika-vb stadionja és környéke, most már a Puskás Arénánál is több pénzbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c65b151-0ca3-404f-b5f5-a1af34d3e85a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Sok veterán republikánus politikusnak az a meggyőződése, hogy a párt lelke csak úgy tisztulhat meg a New York-i milliárdos mételyétől, ha a demokrata Joe Biden győz az elnökválasztáson.","shortLead":"Sok veterán republikánus politikusnak az a meggyőződése, hogy a párt lelke csak úgy tisztulhat meg a New York-i...","id":"202044_kavics_trump_cipojeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c65b151-0ca3-404f-b5f5-a1af34d3e85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d91885-886a-488d-8fdc-341ac95d63b6","keywords":null,"link":"/360/202044_kavics_trump_cipojeben","timestamp":"2020. október. 30. 15:00","title":"Íme a republikánusok, akik Trump bukásáért és Biden győzelméért kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai statisztika szerint 2018-ban a kontinens elitjébe tartoztunk ebben a kérdésben.","shortLead":"Az európai statisztika szerint 2018-ban a kontinens elitjébe tartoztunk ebben a kérdésben.","id":"20201030_korhaziagy_magyaroszag_europa_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09a714-6c01-4b47-a632-c4eca0832f5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_korhaziagy_magyaroszag_europa_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 21:45","title":"A koronavírus előtt meglepően jól állt Magyarország kórházi ágyakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel háromszor annyi település szemetét szállítanák Izsákra, mint most. A 60 milliós országban közel 300 ezer aktív esetet tartanak számon, de a tesztelések is rekordot döntenek.","shortLead":"217-en haltak meg a járvány miatt egyetlen nap alatt. 