[{"available":true,"c_guid":"292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentkezett a bécsi terrortámadás elkövetőjeként az Iszlám Állam. A kalifátus katonájának nevezték a négy embert meggyilkoló támadót.","shortLead":"Bejelentkezett a bécsi terrortámadás elkövetőjeként az Iszlám Állam. A kalifátus katonájának nevezték a négy embert...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_iszlam_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0caced-1d2e-47f9-ab51-8f0f945c694f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_iszlam_allam","timestamp":"2020. november. 03. 20:23","title":"Iszlám Állam: A kalifátus egyik katonája hajtotta végre a bécsi támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette azokat a javításokat, melyek befoltozzák az elsősorban a Windows Server oprendszert érintő hibát, de könnyen lehet, hogy többen még nem is telepítették azokat.","shortLead":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette...","id":"20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c1aea-67f1-4eac-a662-080359f59535","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","timestamp":"2020. november. 03. 09:49","title":"Komoly szerverbiztonsági hibára figyelmeztet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek...","id":"20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22ce38-302d-4a95-b08b-a5beacdec02f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"\"Ha egy pillanatra hangsor lehetnék, akkor így néznék ki belülről\" – új klippel jelentkezett Apey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c761da7-6d0d-4433-94c3-e01c197602b2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Több mint száz európai íróval egyetemben szolidaritási nyilatkozatot írt alá az SZFE hallgatóival és oktatóival az 1987 óta Párizsban élő román drámaíró, akinek III. Richárd betiltva című darabját a Vádli Társulás mutatta be a Szkénében. ","shortLead":"Több mint száz európai íróval egyetemben szolidaritási nyilatkozatot írt alá az SZFE hallgatóival és oktatóival az 1987...","id":"202044__matei_visniec__gunyiratokrol_boszorkanykonyharol__harci_szellem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c761da7-6d0d-4433-94c3-e01c197602b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6320f5-93af-497d-9ed2-8feec2b931f2","keywords":null,"link":"/360/202044__matei_visniec__gunyiratokrol_boszorkanykonyharol__harci_szellem","timestamp":"2020. november. 03. 17:00","title":"Matei Visniec: \"A társadalom, amely elfojtja a kritikai szellemet, magát emészti fel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt. A terrortámadásnak már négy civil áldozata van a kedd reggeli hírek szerint.","shortLead":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt...","id":"20201103_becs_terror_merenylet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee87b634-ee2f-4148-beaf-e4c4c1497526","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 03. 07:10","title":"Ezt tudni eddig a bécsi terrortámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper saját bevallása szerint családi okokból hagyta ki a Sztárban sztár felvételét.","shortLead":"A rapper saját bevallása szerint családi okokból hagyta ki a Sztárban sztár felvételét.","id":"20201102_curtis_sztarban_sztar_rapper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083dfe19-54ad-4b29-b480-f15ff8079088","keywords":null,"link":"/elet/20201102_curtis_sztarban_sztar_rapper","timestamp":"2020. november. 02. 12:23","title":"Curtis jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek. A rendőrök 14 embert vettek őrizetbe a támadás után.","shortLead":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39e5d8-e5bd-4a8d-9c6c-b5d073758c47","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","timestamp":"2020. november. 03. 16:11","title":"Osztrák belügy: Nem volt második támadó Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy osztrák lap szerint Szlovákiában vásárolt egy Kalasnyikovot és lőszert a bécsi támadó. A szlovák belügyminiszter megerősítette, hogy vizsgálják ezt. A Stadttempel zsinagóga ellen, ahol a hétfő esti támadás kezdődött, egyszer már követtek el terrortámadást.



","shortLead":"Egy osztrák lap szerint Szlovákiában vásárolt egy Kalasnyikovot és lőszert a bécsi támadó. A szlovák belügyminiszter...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_szlovak_kapcsolat_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246b2986-b340-476e-a53b-6aca8361d7b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_szlovak_kapcsolat_ausztria","timestamp":"2020. november. 03. 15:50","title":"Szlovákiában fegyverkezhetett fel a bécsi támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]