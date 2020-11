Az amerikai elnökválasztás éjszakájának – majd hajnalának, reggelének és délelőttjének – az első meglepő fordulata akkor jött el, amikor láttuk, hogy Donald Trump különösebb gond nélkül megnyeri Floridát. Ez billegő államnak számított, de a fiatal latinók szavazási hajlandóságát sikerült annyival félremérni, hogy Trumpé lett az ottani győzelem. Nem sokkal később az is kiderült, hogy szinte minden olyan billegő állam, amit az elnöknek muszáj volt behúznia ahhoz, hogy maradjon esélye az újraválasztásra, Trumpé lett – Texas, Ohio és Iowa is gyorsan piros színt öltött a választási térképen. De sok más billegő, és még a biztosabban Joe Biden támogatói közé sorolt államban is jókora Trump-előnyt mértek. Ez az elnöknek már elég is volt, hogy kikiáltsa magát győztesnek.

Aztán elkezdtek beérkezni a levélszavazatok.

Nate Cohn, a The New York Times elemzője úgy fogalmazta meg, ami ottani idő szerint reggel, Európában kora délután történt: tudtuk jól, hogy a levélben érkező és a választás napja előtt leadott szavazatok a demokratákat fogják támogatni, de nem fogtuk fel, hogy mennyire. Délelőtt 11 órakor mi is arról írtunk, hogy van 5 állam, amelyben Bidennek fordítania kell, ahhoz, hogy győzzön – nem sokkal később Wisconsint megfordította, délután 3 órakor pedig Michiganben is úgy néztek ki már a szavazatok: Biden 2 470 704, Trump 2 469 367.

De lépjünk eggyel hátrébb, hogy átlássuk az összképet. A CNN nagyon óvatos, amikor egy-egy államban győztest kell hirdetni, náluk délután fél négykor 224-213-ra vezet Biden az elektorok számában – a győzelemhez 270 kell. Azt igazán senki nem érti, mi történik az alaszkai és a maine-i szavazatszámlálással, de ott nagyjából egyértelmű az állás, ezzel 227-217 lesz Biden előnye. Arizonában a CNN még nem mert eredményt hirdetni, ott 83 százalékos feldolgozottságnál Biden 93 ezer szavazattal vezet – ha feltesszük, hogy azt innen megnyeri, 238 elektora van, azaz még 32-t kell megszereznie.

És innentől kezdve hat államra kell figyelnünk.

Nevada (6 elektor) tűnik Biden számára a legegyszerűbbnek, még akkor is, ha 86 százalékos feldolgozottságnál csak 7600 szavazattal vezet. Csakhogy a maradék voksok nagy része Clark megyéből – azaz Las Vegasból – fog érkezni, ahol eddig Biden vezet. Eredményt csak csütörtökön fognak hirdetni valószínűleg, tehát még óvatosnak kell lenni, de ha ott megtartja Biden az előnyét, akkor marad öt állam, amelyek közül kettőt kell megnyernie (kivéve az Észak-Karolina–Wisconsin-kombinációt, amellé még egy harmadik győzelem is kell neki).

Wisconsin (10 elektor) volt az első, ami elkezdett átfordulni Biden irányába, amikor bejöttek a levélszavazatok, most 97 százalékos feldolgozottságnál 21 ezer szavazat az előnye. Ez nem behozhatatlan, de a Trump-kampánystábnak már meglepetésben kell reménykedni.

Michigan (16 elektor) sokáig úgy tűnt, hogy simán Trumpé lesz. Amikor még csak kezdték számolni a levélben érkezett és a korábban leadott szavazatokat, 300 ezer voks volt az elnök előnye, 90 százalékos feldolgozottságnál viszont már 12 ezer szavazattal vezet Biden. Ez ötmillió voksból nagyon szűk különbség, nem is emiatt lehet boldog Biden stábja, hanem azért, mert Wayne megyében – ami Detroitot és a környékét jelenti – a szavazatok harmadát még meg sem számolták, az első kétharmadból viszont 447 ezer – 211 ezer arányban vezet Biden. Nate Cohn erről azt írta, hogy ha így halad, ez még csak szoros sem lesz. Ennél azért legyünk óvatosabbak, mondjuk úgy, hogy elég jók ott Biden esélyei.

Pennsylvania (20 elektor) különösen furcsa hely. Volt, hogy közel 700 ezer szavazattal vezetett Trump, és még most, 76 százalékos feldolgozottságnál is 589 ezer voks az előnye. Csakhogy még 1,4 millió, a választás napja előtt leadott szavazat hátravan, és a már feldolgozott levélszavazatokat 78:21 arányban vitte el Biden. Nagyon meredek lenne azt mondani, hogy ez az arány maradni fog, de minimum szoros lesz az állás. És még jó sokáig várhatunk az eredményre: akár péntekig is számolhatják a szavazatokat.

Georgia (16 elektor) 92 százalékos feldolgozottságnál 104 ezer szavazattal billen egyelőre Donald Trump felé. De Atlantában és környékén még nagyjából 145 ezer szavazatot nem számoltak össze, azaz még itt sem lehet azt mondani, hogy Trump teljesen biztosan győz.

Észak-Karolina (15 elektor) már 95 százalékos feldolgozottságnál tart, és így 67 ezer szavazat Trump előnye. A probléma ott is az, hogy hol nem számolták még össze a voksokat: Charlotte-ból és Raleighből várják a legtöbb szavazatot még, ahol Biden 35, illetve 26 százalékponttal nyert.

Hogyan tovább?

A tőzsdék már annak a hírére megugrottak, hogy Biden esélye javult. De fölösleges azt hinni, hogy ennek a választásnak gyorsan vége lesz. Wisconsinban és Georgiában remélhetőleg csütörtökön hirdetnek végeredményt, Michiganben pedig péntekről volt szó, de a detroiti választási bizottság vezetője már nyugtatott mindenkit, hogy precíznek kell lenni, nem gyorsasági versenyt nyerni. Pennsylvaniában péntekig fogadják be a levélszavazatokat, ha azokat november 3-ig postára adták, Nevadában egészen jövő keddig, Észak-Karolinában pedig jövő csütörtökig.

Ráadásul ha valahol 1 százalékpontnál kisebb a különbség a végén, akkor kérhet a vesztes újraszámlálást. Arról nem is beszélve, hogy a republikánusok próbálták megakadályozni már a szavazás előtt, hogy az urnazárás után beérkezett levélvoksokat beszámítsák a végeredménybe, lehet még ebből is hosszú jogi vita. Annyi biztos: ha minden leadott szavazatot figyelembe vesznek, egyre nő, de még nem 100 százalékos az esélye annak, hogy Joe Biden nyeri az elnökválasztást.